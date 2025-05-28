Противники мусорного полигона в Сысерти предъявили озеро, незамеченное чиновниками

В Сысертском районе, где власти могут начать строительство мусорного полигона, есть водный объект, о существовании которого чиновники, скорее всего, не знают.

Об этом рассказали члены инициативной группы «Щит малой родины». «Во всех ответах, подписанных замминистрами ЖКХ (Свалов Е.А), природных ресурсов (Сафронов) было написано, что «проведены инженерные изыскания, водных объектов не обнаружено». А вот жителями обнаружено. И давно», – говорят активисты.

По их словам, так называемые Кондратьевские болота и озера – полноценный водный объект, и «закатать его в трубу» не получится.

Общественники будут добиваться завершения регистрации водных объектов в рамках законодательства и фактического обследовании земельного участка под полигон ТКО.

Как уже писал «Новый День», при губернаторе Евгении Куйвашеве свердловские власти рассматривали возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусоросортировочный комплекс.

Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге муниципального округа. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге. В апреле они обратились к врио губернатору Денису Паслеру с той же просьбой. 20 мая на заседании заксо Денис Паслер заявил, что изложит свое мнение по этому вопросу в июне.

Сысерть, Елена Владимирова

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