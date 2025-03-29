В Сысерти снова прошел пикет против строительства мусорного полигона

Противники строительства мусорного полигона в Сысертском районе сегодня провели очередной пикет. Несколько десятков людей пришли с плакатами и требовали «не допустить экологическую катастрофу». Активисты заявили, что лично вручали приглашения на митинг главе Сысерти Дмитрию Нисковских и спикеру местной думы Илье Тугбаеву, но никого из представителей администрации муниципалитета не было.

Напомним, свердловские власти рассматривают возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусоросортировочный комплекс. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге.

Вероятно, сейчас пикетирующие в Сысерти пытаются привлечь внимание к проблеме врио губернатора Дениса Паслера, который сменил Евгения Куйвашева на этой неделе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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