Жители Сысерти просят Паслера уволить мэра Дмитрия Нисковских

Жители Сысерти обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой рассмотреть вопрос о снятии с должности мэра Дмитрия Нисковских.

Активисты передали в аппарат губернатора обращение с собранными подписями жителей Сысертского муниципального округа и записали видео со своими аргументами на крыльце здания областного правительства на Октябрьской площади в Екатеринбурге.

«Незаконно принятое решение об увеличении надбавок бывшим главам вопреки требованиям жителей отменить данное решение, лишение жителей права голоса при принятии внеочередного Генплана Сысертского района, скандал с памятником ветеранам Великой Отечественной войны в селе Щелкун – это малая часть работы Главы СМО и его команды. Жители не доверяют команде Нисковских Д.А. и просят не только снятия его с занимаемой должности, но и инициировать полномасштабную проверку всей финансово-хозяйственной деятельности. Жители надеются, что справедливость восторжествует и Денисом Владимировичем Паслером будет предложена кандидатура честного, порядочного, шагающего в ногу со временем человека на пост Главы СМО», – заявляют активисты.

Как уже писал «Новый День», 21 марта 2024 года Сысертская дума подняла муниципальные надбавки к пенсии четверым экс-главам городского округа на 30-40 тысяч рублей, Нисковских это решение утвердил.

Также, по мнению жителей, глава поддерживает идею размещения в Сысертском округе мусоросортировочного комплекса. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге ГО. Жители выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, в том числе рядом с губернаторской резиденцией в Екатеринбурге.

Сысерть, Елена Владимирова

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