Прокуратура оспорила повышение пенсий бывшим главам «уральской Рублевки»

Сысертская межрайонная прокуратура направила местной думе протест на решение о повышении пенсий бывшим главам муниципалитета.

Документ опубликовал телеграм-канал газеты «Сысертская неделя». В документе за подписью и.о. прокурора Андрея Дорофеева говорится, что решение думы № 151 от 21 марта 2024 принято с нарушением процедуры. Протест находится на рассмотрении думы.

Напомним, 21 марта сысертские депутаты согласились поднять муниципальные надбавки к пенсии четверым экс-главам городского округа. Так, Вадим Старков, Виталий Патрушев и Сергей Королев с апреля будут получать по 117 750 рублей 80 копеек – на 44 тысячи рублей больше, чем ранее. Надбавка для Александра Рощупкина составит 33,5 тысячи рублей, он будет получать 139 829 рублей 8 копеек. Против проекта решения проголосовали только три депутата, один воздержался.

Сысерть, Елена Владимирова

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