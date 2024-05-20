Дума Сысерти рассмотрит протест прокуратуры на повышение пенсии бывшим мэрам

На следующем пленарном заседании дума Сысерти рассмотрит протест прокуратуры на решение о повышении выплат бывшим мэрам.

В документе указано, что решение о повышении пенсий было принято с грубыми нарушениями. Во-первых, глава города должен был направить проект решения в думу не позднее чем за 14 дней до заседания, а по факту прошло всего три дня: 18 марта проект поступил в аппарат думы, а уже 21 марта проект рассмотрели депутаты. Кроме того, проекты решений, которые касаются расходования средств местного бюджета, обязательно должны получить заключение профильной комиссии, а этого тоже не было сделано. По мнению и.о. районного прокурора, этого достаточно, чтобы признать решение недействительным.

Как уже сообщал «Новый День», 21 марта сысертские депутаты согласились поднять муниципальные надбавки к пенсии четверым экс-главам городского округа. Так, Вадим Старков, Виталий Патрушев и Сергей Королев с апреля будут получать по 117 750 рублей 80 копеек – на 44 тысячи рублей больше, чем ранее. Надбавка для Александра Рощупкина составит 33,5 тысячи рублей, он будет получать 139 829 рублей 8 копеек. Против проекта решения проголосовали только три депутата, один воздержался.

Сысерть, Елена Владимирова

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