Среда, 18 февраля 2026, 16:35 мск

Прокурор Сысерти нашел грубые нарушения в действиях экс-главы города

Сысертская межрайонная прокуратура направила в муниципальную думу представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции».

По данным РИА «Новый День», речь идет о скандальном решении Сысертской думы от 21 марта 2024 года. Тогда сысертские депутаты согласились поднять муниципальные надбавки к пенсии четверым экс-главам городского округа – Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Пикантность ситуации – в том, что Вадим Старков сейчас является депутатом, то есть он принимал участие в голосовании за повышение пенсии самому себе.

Сысерть, Елена Владимирова

