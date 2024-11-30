Противники мусорного полигона в Сысертском районе обратились к Путину

Сегодня в Сысерти противники возможного строительства крупнейшего в регионе мусорного полигона вышли на пикет, чтобы еще раз привлечь внимание к этой проблеме.

Как рассказали «Новому Дню» участники, мероприятие было согласовано, к нему не имеют отношения никакие политические партии. Жителей Сысертского района пугает возможность экологической катастрофы. На этот раз на их плакатах были обращения не только к губернатору Евгению Куйвашеву, но и к новому полпреду президента Артему Жоге.

Акция прошла мирно, через час ее участники разошлись, записав видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой услышать их голос.

Напомним, региональные власти рассматривают возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусороперерабатывающий комплекс. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители их выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Люди регулярно пишут письма во все инстанции и проводят пикеты, но на них никто не реагирует.

В июне этого года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что «недовольные найдутся в любом случае». «Вопрос сложный, непростой. Это и экология, и экономическая целесообразность. Безусловно, мнение жителей слышим и учитываем, если когда-нибудь будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, это будет самый экологически безопасный проект. Но вместе с тем надо думать и о жителях Екатеринбурга. Настанет момент, когда надо будет (отходы) куда-то возить. Где бы мы ни предложили, найдутся активисты или псевдоактивисты, которые будут противодействовать по разным причинам. Давайте головы остудим и с холодной головой продолжим заниматься этим вопросом», – заявил Евгений Куйвашев.

Сысерть, Елена Владимирова

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