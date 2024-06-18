«Ну давайте на Уктус возить»: Куйвашев ответил противнику полигона ТБО в Сысерти

Свердловские власти продолжают рассматривать различные варианты размещения мусороперерабатывающей инфраструктуры, в том числе с учетом мнения местных жителей. Однако недовольные найдутся в любом случае, заявил сегодня на заседании заксо губернатор Евгений Куйвашев. Вопрос о возможном размещении полигона в Сысертском районе, против которого выступают местные жители, поднял депутат Олег Гордеев. Губернатор в ответ поинтересовался, в каком районе тот живет, и спросил, хотел бы депутат, чтобы отходы со всего города возили к нему на Уктус.

«Мы ведем подбор площадок, в том числе рассматриваем и ту территорию, которую вы назвали. В работе еще три площадки. Вопрос сложный, непростой. Это и экология, и экономическая целесообразность. Безусловно, мнение жителей слышим и учитываем, если когда-нибудь будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, это будет самый экологически безопасный проект. Но вместе с тем надо думать и о жителях Екатеринбурга. Настанет момент, когда надо будет (отходы) куда-то возить. Давайте к вам на Уктус? Где бы мы ни предложили, найдутся активисты или псевдоактивисты, которые будут противодействовать по разным причинам. Давайте головы остудим и с холодной головой продолжим заниматься этим вопросом», – заявил Евгений Куйвашев.

Напомним, региональные власти рассматривают возможность перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе и построить там мусороперерабатывающий комплекс. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители их выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Недавно был утвержден генеральный план района до 2045 года. В нем говорится, что промышленная территория в Сысертском городском округе рассматривается как одна из потенциальных площадок для мусороперерабатывающего производства. «При этом речи о складировании несортированных бытовых отходов в любом случае не идет. Размещение производства возможно только после проведения экологических изысканий, проектных работ, экспертиз. Для каждого этапа законодательство предусматривает жесткие нормативные требования», – отметили в минстрое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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