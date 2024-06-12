Противник строительства мусорного полигона в окрестностях Сысерти объявил голодовку (ФОТО)

Житель деревни Андреевка Сысертского района по имени Алексей сегодня объявил бессрочную голодовку – он выступает против возможного строительства мусороперерабатывающего завода в муниципалитете.

Как сообщили «Новому Дню» активисты из паблика «Щит малой Родины», Алексей поставил палатку на берегу озера Щелкун. Через некоторое время к нему подъехали два сотрудника полиции. Они составили предписание о недопустимости нарушения общественного порядка после 22:00, сказали, что в ночное время нужно будет убрать плакаты. «Вели себя вежливо и корректно. Алексей продолжает голодовку», – сообщают сысертчане.

Напомним, региональные власти намереваются перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители их выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот. Недавно был утвержден генеральный план района до 2045 года. В нем говорится, что промышленная территория в Сысертском городском округе рассматривается как одна из потенциальных площадок для мусороперерабатывающего производства. «При этом речи о складировании несортированных бытовых отходов в любом случае не идет. Размещение производства возможно только после проведения экологических изысканий, проектных работ, экспертиз. Для каждого этапа законодательство предусматривает жесткие нормативные требования», – отметили в минстрое.

Сысерть, Елена Владимирова

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