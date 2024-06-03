В генплане Сысерти до 2045 года оставили возможность строительства мусорной инфраструктуры

Утвержденный областным минстроем Генплан Сысертского городского округа до 2045 года не исключает возможности строительства в этом районе мусоросортировочного завода, равно как и полигона для захоронения несортируемых отходов, которые нельзя переработать.

Как сообщили в ДИПе, промышленная территория в Сысертском городском округе рассматривается как одна из потенциальных площадок для мусороперерабатывающего производства. «При этом речи о складировании несортированных бытовых отходов в любом случае не идет. Размещение производства возможно только после проведения экологических изысканий, проектных работ, экспертиз. Для каждого этапа законодательство предусматривает жесткие нормативные требования», – уточнили в департаменте.

Как уже сообщал «Новый День», региональные власти намереваются перевести из категории сельскохозяйственных земель в земли промышленного назначения участок в несколько десятков гектаров в Сысертском районе. Территория, о которой идет речь, находится в непосредственной близости от деревень и сел на юге городского округа. Жители их выступают против смены категории земли и требуют забрать у собственника участок, чтобы вернуть его в сельхозоборот.

В декабре 2023 года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что вопрос проработают «ближе к маю». «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверял он в декабре на прямой линии с жителями области.

Сысерть, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube