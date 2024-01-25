Север или юг? Пышма или Сысерть? Где все-таки будут полигон и мусоросортировка для Екатеринбурга

Екатеринбургу нужен новый мусорный полигон. И мощная сортировочная станция, которая сможет обрабатывать горы отходов, которые ежедневно производят жители уральской столицы и городов-спутников. Практически всю прошлую осень не утихали споры о Сысерти – тогда стало известно, что неподалеку от границы с Челябинской областью представители «Корпорации СТС» намереваются построить там мусоросортировку и полигон. Жители района возмутились, и в конце концов губернатору Евгению Куйвашеву пришлось пообещать, что чиновники разберутся и «ближе к маю» проработают вопрос целесообразности строительства на выбранной площадке. «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверил он в декабре на прямой линии с жителями области.

В январе же появились новости о том, что регоператор «Спецавтобаза» намеревается построить мусоросортировочный комплекс и полигон на севере Екатеринбурга, неподалеку от действующего ныне объекта захоронения твердых коммунальных отходов. Правда, пока есть только конкурс на разработку проектно-сметной документации. Несмотря на это, некоторые СМИ, а затем и жители Сысерти восприняли новость так, что комплекс «Екатеринбург-Север» заменит комплекс «Екатеринбург-Юг», однако по факту никто из представителей инвесторов «мусорной» инфраструктуры таких комментариев не давал.

Более того, в министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области, которое курирует процессы, связанные с экологической реформой, также не декларировали, что «Екатеринбург-Север» и «Екатеринбург-Юг» – это взаимоисключающие объекты. «Сейчас полигон «Северный» заполнен. Необходимо как можно скорее строить мусоросортировочный комплекс и новый полигон – в этом вопросе позиция правительства Свердловской области остается неизменной. В настоящее время проводится подготовительная работа, после чего будет определены точные площадки и мощности каждого из объектов», – пояснили «Новому Дню» в министерстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube