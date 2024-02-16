Референдума в Сысерти по строительству мусорного завода не будет – инициаторам пришел отказ (ДОКУМЕНТ)

Инициаторы проведения референдума в Сысерти по поводу строительства мусоросортировочного завода и полигона отходов получили отказ. Местная избирательная комиссия отклонила заявку активистов, т.к. часть подписей были собраны с ошибками (у кого-то не оказалось постоянной регистрации в округе, у кого-то нашлись опечатки). Поэтому инициативная группа не была зарегистрирована, что делает невозможным проведение референдума.

На этой неделе сысертские активисты провели одиночные пикеты в Екатеринбурге, а также встретились с участником выборной кампании – 2024 коммунистом Николаем Харитоновым.

Напомним, строительству препятствует лишь генплан Сысерти. Пока что земли, на которых хотят устроить полигон для мусора и сортировочный завод, относятся к категории сельскохозяйственных. Часть депутатов, которым и решать вопрос, стоят на стороне людей и отказываются голосовать за перевод земель в промышленную категорию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что чиновники разберутся и «ближе к маю» проработают вопрос целесообразности строительства на выбранной площадке. «Я все понимаю, но затягивать ситуацию мы не можем. Если не примем решение, то мусор возить будет некуда. Северный полигон почти исчерпал ресурсы, его надо рекультивировать. Проектанты рассматривают ряд участков, в том числе в Сысерти. К весне будет понятна ситуация. Я понимаю переживания жителей, но поверьте, отдаленность от жилых пунктов будет в соответствии с требованиям экобезопасности», – заверил он в декабре на прямой линии с жителями области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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