Кто и зачем запустил сельхозземли, которые теперь хотят отдать под мусорный полигон

В Сысертском районе Свердловской области разгорается экологический скандал. Это территория на самом юге региона, где нет крупных промпредприятий. Зато тут много фермерских хозяйств, туристических объектов, полей, лесов и небольших поселков. Но эта пастораль может закончиться – власти согласовали крупному бизнесу, ООО «Экологические системы», строительство так называемого экологического кластера неподалеку от деревни Андреевка. За красивой формулировкой скрывается полигон для бытового мусора, завод для его сортировки и другие объекты, связанные с обращением с отходами. Потенциальным соседям жители Андреевки, а также Никольского, Щелкуна, Новоипатово и других населенных пунктов не рады. Несогласных поддерживают депутаты Сысертской думы, которые предлагают поискать альтернативные участки, а не переводить плодородную землю из категории сельхозназначения в промышленную.

Кстати, о земле. Один из аргументов со стороны тех, кто заинтересован в появлении полигона и сортировки мусора неподалеку от Андреевки, звучит так – земли не используются аграриями, а простаивают. В частности, такую позицию транслировал на недавней встрече депутат заксобрания Свердловской области, спортсмен, гонщик Сергей Карякин. Однако местные настаивают, что эта ситуация смоделирована искусственно. «Почему-то земли для развития сельского хозяйства нет, а для мусорного полигона – есть. Земля сельхозназначения числится в банке, если мне память не изменяет, около 30 лет, но при этом не обрабатывается, запущена до невозможности. И эту землю не изымают у банка, допустили, чтобы земля заросла», – цитирует газета «Маяк» главу фермерского хозяйства из Никольского Юрия Устинова.

Действительно, по данным кадастра, участок с номером 66:25:4306002:38, где хотят строить «кластер», принадлежит банку «Агропромкредит» с января 2011 года. Знать, кто собственник земли, важно еще вот почему: в списке совладельцев банка «Агропромкредит» – ООО «Автотрансбюро», совладельцем которого, в свою очередь, является Алексей Олегович Бобров, и ООО «Блаусент», совладельцем которого является Артем Эльбрусович Биков. Оба – тюменские бизнесмены. Артем Биков менее публичен, чем его партнер Алексей Бобров, который даже присутствовал на презентации проекта «эко-кластера» в Сысерти. Там он был в качестве представителя акционеров ООО «Корпорация СТС», в чью «сферу интересов входит компания «Экологические системы», пишет Ура.ру.

Странно и то, что владелец участка, по словам местных жителей, никак не занимался им – все 12 лет земля стояла запущенной, но при этом драгоценную плодородную землю не изъяли. А ведь по федеральному закону № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участок, который не используется по назначению хотя бы три года, может быть изъят у собственника. При том, что в Сысертском районе желающих возделывать поля или разводить домашних животных всегда было исторически много. «Доктрина государства о продовольственной безопасности не предполагает вывод земель из сельхозоборота, а наоборот – вовлечение. У нас 10 сельских населенных пунктов на юге, где исторически развивалось крестьянство, колхозы, совхозы. Все руководители сельхозпредприятий поддерживают нашу позицию по недопущению вывода земель из сельхозоборота», – напоминает заслуженный фермер, депутат Сысертской думы Алексей Бондарев.

Екатеринбург, Яна Обидина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»