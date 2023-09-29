Прилюдная демонстрация полного незнания принципов экологической реформы. Как в Сысерти прошла новая презентация мусорного полигона

В Сысерти снова прошла презентация мусорного полигона и сортировочного завода, который собираются построить в южной части региона, неподалеку от деревни Андреевка. Мероприятие стало почти точной копией предыдущего, на прошлой неделе, где фирма «Экологические системы», заключившая концессионное соглашение с правительством региона, пыталась убедить людей в том, что все безопасно, а от строительства мусорного кластера они только выиграют. Ничего нового акционеры не сказали. За них это сделали другие, и кое-что интересное и даже революционное все же прозвучало. Подробности – в материале «Нового Дня».

Незнание или анонс?

Новая презентация была рассчитана на депутатов думы Сысерти, которые в прошлый раз потребовали ввести их в курс дела, чтобы они могли принимать решение, нужен ли округу такой объект. Однако часть депутатов на презентацию не пришла, часть – молча внимала, а спикер думы Илья Тугбаев выступил в поддержку проекта, сделав при этом несколько непреднамеренных или намеренных ляпов. Так, Тугбаев начал свое выступление с того, что полигона не будет (хотя представитель «Экологических систем» Алиса Кулагина довольно подробно объясняла не только о том, что он будет, но и о том, как он будет устроен).

Кроме того, спикер думы заявил, что в эко-кластере должно появиться предприятие по переработке автомобильных шин. «Имея сырье в виде шин и покрышек, перерабатывали бы их в покрытие спортивных площадок и для благоустройства. Это очень важно предусмотреть – такую возможность», – сказал он.

При этом в презентации и Кулагина, и министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов опять таки несколько раз заверили, что никаких опасных отходов в эко-кластер свозиться не будет. Как напоминает «Новый День», шины и покрышки не относятся к твердым коммунальным отходам, их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором, т.к. это группа III – IV класса опасности (ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

И самое главное – Тугбаев заявил, что с появлением эко-кластера в Сысерти изменится ситуация с вывозом ТКО, т.к., по его словам, заниматься этим будет тот же концессионер. «Предприятие, которое будет работать на данном комплексе, однозначно должно навести порядок, оборудовать все контейнерные площадки, логистические решения, чтобы в Сысерти не было несанкионированных свалок, чтобы с санкционированных свалок мусор уезжал вовремя, чтобы мусор не ехал за 150 километров в одну сторону, потому что невозможно отправить 100 мусоровозов в день, а когда все свое под боком, на своей территории будет порядок», – пообещал Тугбаев.

И это либо демонстрация полного незнания принципов экологической реформы и работы института региональных операторов (заметим, презентация началась с получасового спича Смирнова, который более чем подробно и доступно объяснил, как это работает). Либо Тугбаев анонсировал глобальные изменения в мусорной отрасли Свердловской области. Сейчас Сысертский городской округ входит в т.н. АПО-3, или Восточную зону, где регоператор – «Спецавтобаза». С вводом нового полигона и мусоросортировки ничего не должно поменяться, концессионное соглашение не предполагает того, что еще и вывозом мусора из Сысерти будет заниматься представитель «Экологических систем», но, исходя из слов председателя думы, предприятие, отвечающее за обращение с отходами, то есть регоператор, тоже может поменяться.

Как уже писал «Новый День», «Экологические системы» «входит в сферу интересов Корпорации «СТС». Последнюю представлял на обеих презентациях Алексей Бобров, акционер холдинга. В этот же холдинг входит и компания «Рифей», региональный оператор по обращению с ТКО в Северной зоне Свердловской области.

Есть вопросы

В отличие от прошлой презентации, на нынешнюю пришло довольно мало активистов – жителей Щелкуна, Новоипатово, Андреевки, Верхней Боевки и Космакова. Соответственно, острых вопросов тоже было немного, но все же они были. Так, Марина Воробьева спросила, что будет с тарифами после того, как в Сысерть придет концессионер, «С приходом концессионера «Комфортный город» (занимается теплоснабжением и горячим водоснабжением города) тарифы выросли на 20%. Это нищему населению не подходит, изыскивайте другие средства», – потребовала жительница Сысерти.

Министр ответил, что строительство – по концессионому соглашению – инвестор берет полностью на себя. «Возврат инвестиций ни копейки не ляжет в тариф на обращение с ТКО, он ляжет за счет платы концендента из средств областного бюджета. Ни один житель не заплатит ни копейки из тарифа на создание этого объекта», – пообещал Смирнов.

Впрочем, никто из присутствующих не стал уточнять, будут ли закладываться в тариф расходы на эксплуатацию мусоросортировочного комплекса и полигона.

Елена Сергеева из Щелкуна попросила инвесторов предложить компенсации для людей. Она переживает за то, что земля в районе резко подешевеет, и люди, не желающие жить в месте, переставшем быть экологически чистым, не смогут продать дома и участки, чтобы купить себе недвижимость в других краях, где рядом нет промышленных объектов. Присутствующий на презентации представитель инвестора Алексей Бобров на вопрос не ответил, зато ответил гендиректор «Холдинговой компании «Экологические системы» Константин Фрумкин. «Я много, очень много посещаю объектов и своих, и чужих. Если бы вы не знали о существовании эко-кластера, вы бы его никак не почувствовали. У вас даже в километре нет шансов почувствовать. Завод и полигон негативного влияния не оказывают. Ваши права не могут быть нарушены в силу существующих технологий. Ну и наверно скоро будет тяжело найти место, чтобы в радиусе 10 километров не было какого-нибудь эко-кластера», – заверил он.

Главред сысертской газеты «Маяк» Ирина Летемина попросила предоставить общественности список из всех площадок, которые власти рассматривали в качестве потенциальных участков под строительство полигона и завода по сортировке мусора. «Опубликовывать мы его не будем. Эти 26 площадок находятся в 20 муниципалитетах области, и сразу все 20 шум поднимут. Я считаю, это нецелесообразно», – ответил ей министр ЖКХ.

Главред «Сысертской недели» Наталья Ярина спросила, будут ли власти и инвестор настаивать на строительстве, если жители против. Посовещавшись с министром, Бобров ответил: «Всегда кто-то будет против». Он напомнил, что в законе предусмотрены процедуры для взаимодействия с жителями – общественные слушания и общественные обсуждения. «Есть процедура принятия решения, и инвестор имеет последнее слова всегда – есть законодатели, администрация района, правительство Свердловской области и депутаты, надзирающие органы. Принятие решения о строительстве возможно при консенсусе всех перечисленных органов. И жители должны высказаться по процедуре, предусмотренной законом, и депутаты, которых они выбрали, и все контролирующие и проверяющие органы», – добавил он.

Вместе с тем, представители концессионера несколько раз подчеркнули – пока речь идет только о возможном размещении МСК и полигона в Сысертском районе. «Разрешение на строительство инвестору будет дано только в том случае, если будут соблюдены все требования федерального, регионального и местного законодательства», – напомнил, в свою очередь, Смирнов.

Где собака зарыта

И вот здесь кроется корень проблемы: как уже писал «Новый День», участок, на котором структуры Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова хотят строить полигон и завод, используется не в соответствии с законом как минимум последние пять лет (исходя из данных проверки Россельхознадзора). При этом земли сельскохозяйственного назначения, по федеральному закону № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», могут быть изъяты у собственника, если они не используются по назначению хотя бы три года. Однако с участком, из-за которого в Сысертском районе идет конфликт между людьми, чиновниками и бизнесменами, этого не произошло. Он принадлежит банку «Агропромкредит» (он, в свою очередь, через различные компании принадлежит в том числе Алексею Боброву и Артему Бикову) с 2011-го, но за все это время ни муниципалитет, ни надзорные органы не предприняли мер, чтобы вернуть земли в аграрный оборот. На запрос издания «Уралинформбюро» в Россельхознадзоре сообщили, что обращения поступали и что по ним была проведена проверка, сотрудники надзорного ведомства выезжали на участок 13 сентября этого года, и установили, что он действительно не используется более пяти лет, зарос сорняками и кустами, но из всех мер реагирования выбрали предостережение, т.е. никаких санкций в отношении владельца участка не последовало. По крайней мере, пока. Добавим, в Сысертском городском округе, судя по ответу ведомства на запрос «Нового Дня», вообще ни разу не изымали земли сельхозназначения у владельцев, которые не используют участок по назначению. Возможно, других таких участков попросту нет – агентство отправило запрос в минАПК Свердловской области и администрацию СГО, чтобы уточнить эту информацию. Ответы будут опубликованы, как только поступят в распоряжение редакции.

Интересно, что в мае этого года на совещании с губернатором Евгением Куйвашевым глава свердловского управления Россельхознадзора Игорь Мещеряков «предложил усилить работу межведомственной комиссии по обороту земель сельскохозяйственного назначения и рекомендовать органам местного самоуправления активизировать работу по выявлению неиспользуемых земель, информируя об этом Россельхознадзор».

Депутат думы Сысерти и фермер Алексей Бондарев в беседе с «Новым Днем» рассказал, что не раз поднимал вопрос перед администрацией городского округа о том, что необходимо разбираться с неиспользуемыми землями категории сельхозназначения. «Муниципалитет должен инициировать сигналы в Россельхознадзор, я говорил это неоднократно. Муниципалитет должен быть заинтересован, чтобы земля работала. Да даже если она не работает, то можно хотя бы увеличить налоги за неиспользуемые земли – у нас же льготная ставка налога на землю 0,3%, чтобы всем участникам рынка АПК было легче жить, а если земля не используется, то ставку можно в пять раз поднять, чтобы собственник уже задумался – может, отдать другому, хотя бы в субаренду, чтобы земля работала, а не зарастала. Я говорил это и нынешнему главе, и его предшественникам», – отметил Бондарев.

Кстати, спикер думы Тугбаев, выступая накануне на презентации, заявил, что в Сысертском городском округе полно земель сельхозназначения – 58 тысяч гектаров, поэтому перевод 0,26% «под решение вопроса с отходами» из них не такая большая потеря. «Требуется перевести около 170 га, это 0,26%, чтобы раз и навсегда решить проблемы с мусором не только в Сысертском городском округе», – подчеркнул он.

Однако местные фермеры недоумевают. «58 тысяч гектаров – это во всем районе. Но свободных кусков нет вообще. Люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством, обращаются, но получают отказы, потому что в нашем муниципалитете нет свободных земель», – объяснил «Новому Дню» Бондарев.

Напомним, согласно планам властей и концессионеров, мусоросортировочный завод и полигон, которые должны принимать 700 тысяч тонн отходов ежегодно, могут заработать уже в 2026 году. «Новый День» будет следить за развитием событий.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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