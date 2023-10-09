Дети выступили против мусорного полигона в их родных местах (ВИДЕО)

Дети и взрослые из Сысертского района записали видео, в котором выступают категорически против размещения в своих родных местах мусорного полигона.

Видео: Антон Федоров

«У нас здесь много грибов и зверей», «у нас здесь косули и журавли отдыхают летом», «природу надо беречь», говорят жители Сысерти.

Как уже сообщал «Новый День», мусорный полигон и завод по сортировке инвесторы из «Корпорации СТС» хотят построить неподалеку от деревни Андреевка, сел Новоипатово и Щелкун. Местные жители выступают против. На прошлой неделе мэр Сысерти Дмитрий Нисковских встретился с противниками строительства полигона, но все остались при своем мнении.

Кроме того, 8 октября активисты хотели провести митинг против полигона, но разрешения на него не получили.

Сысерть, Евгения Вирачева

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