В Сысерти запретили митинг против строительства мусорного полигона

Противникам строительства мусорного полигона в Сысертском районе запретили собираться на митинг 8 октября.

В полиции организаторам объяснили, что проведение митинга недопустимо на основании решения оперативного штаба Свердловской области, сообщил депутат заксо Олег Гордеев. Он предлагает активистам встретиться 15 октября в так называемом сысертском гайд-парке – возле здания туристско-информационного центра, там можно проводить собрания без уведомления.



Как уже сообщал «Новый День», сегодня мэр Сысерти Дмитрий Нисковских планирует провести с противниками строительства полигона встречу в 15:00 в туристско-информационном центре Щелкуна.

Напомним, мусорный полигон и завод по сортировке инвесторы из «Корпорации СТС» хотят построить неподалеку от деревни Андреевка, сел Новоипатово и Щелкун. На прошлой неделе в Сысерти прошла вторая презентация проекта – с прицелом на депутатов местной думы.

Сысерть, Елена Владимирова

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