Мэр Сысерти устроит встречу с недовольными строительством полигона

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских проведет встречу с жителями района, которые недовольны планами властей и инвесторов по строительству мусоросортировочного завода и полигона на юге округа на сельскохозяйственных землях.

Встреча запланирована на 15:00 четверга. Она пройдет в туристско-информационном центре Щелкуна.

Фото: «Сысертская неделя»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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