В Сысерти пройдет митинг против строительства мусорного полигона

В Сысерти подана заявка на проведение митинга против строительства крупнейшего в регионе полигона по захоронению бытовых отходов и завода по производству топливных брикетов на сельскохозяйственных землях района.

«Этот проект угрожает экологии и здоровью жителей Сысерти и окрестных населенных пунктов, а также нарушает их конституционные права на благоприятную окружающую среду и участие в управлении делами государства», – заявил один из инициаторов проведения митинга, депутат заксо Олег Гордеев.

Как уже сообщал «Новый День», 20 сентября в Сысерти прошла презентация проекта так называемого «экологического кластера» – места, куда хотят свозить бытовой мусор со всего Большого Екатеринбурга. Жителям ближайших сел такое соседство не нравится. Они вышли на стихийный протест с простыми деревянными крестами. «Мы не хотим умирать», – объяснили жители Сысертского района. Разместить мусорный полигон хотят на сельхозземлях, которые сейчас запущены. Местные полагают, что эта ситуация была допущена специально.

Добавим, земельный участок с номером 66:25:4306002:38, где хотят строить «кластер», принадлежит банку «Агропромкредит» с января 2011 года. В списке совладельцев банка «Агропромкредит» – ООО «Автотрансбюро», совладельцем которого являются Алексей Бобров, который даже присутствовал на презентации проекта «эко-кластера» в Сысерти. Там он был в качестве представителя акционеров ООО «Корпорация СТС», в чью «сферу интересов входит компания «Экологические системы», пишет Ура.ру.

Сысерть, Елена Владимирова

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