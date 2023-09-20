«Не хотим умирать». На Урале люди вышли против чиновников и бизнеса, решивших устроить мусорный полигон в сельхозугодьях (ВИДЕО)

Сегодня в Сысерти прошла презентация проекта так называемого «экологического кластера» – места, куда хотят свозить бытовой мусор со всего Большого Екатеринбурга. Фактически же здесь предполагается сделать полигон и станцию сортировки. Местным жителям, как ни назови, такое соседство не нравится – люди, которые живут в Щелкуне, Новоипатово, Андреевке, Никольском пришли под окна модного пространства «Лето на заводе», где представители местной и региональной власти сопровождали бизнесменов-концессионеров на презентации проекта. Под окнами они расположились полукольцом, у каждого в руках простой деревянный крест. «Мы не хотим умирать», – объяснили жители Сысертского района.

«Мы не хотим умирать»

Они же через парламентера передали увесистую пачку подписей главе Сысерти Дмитрию Нисковских. Под роспись, что мэр бумаги принял. Правда, на этом общение главы управы с народом закончилось. Выйдя из здания, муниципальный служащий поспешил ретироваться. Вместо него пришли полицейские – пригрозили людям административной ответственностью за незаконный митинг и проследили, чтобы все разошлись. К счастью, обошлось только внушением. Люди решили, что свое предназначение выполнили. Дальше дело за чиновниками.

Впрочем, судя по презентации проекта, никто из них уступать не собирается. Землю сельскохозяйственного назначения – больше полтораста гектаров – намерены перевести в категорию промышленной и устроить там «экологический кластер». Людей успокаивают тем, что собственно мусорный полигон и станция сортировки займут лишь часть из этого места. Остальное пойдет под предприятия, которые тут же займутся переработкой, а также под спортивные площадки. Среди других обещаний – миллиардные инвестиции в проект (цифру в 13,8 млрд назвала представитель компании «Экологические системы» Алиса Кулагина), новые рабочие места и 1,5 млрд налогов в местный бюджет (Сысерти) ежегодно.

Сысертские депутаты, в том числе заслуженный фермер Алексей Бондарев, энтузиазма бизнесменов и чиновников не разделяют – в части выбора площадки для проекта. По слова Бондарева, в районе есть территории, давно получившие статус промышленных, но находящиеся в значительном удалении от населенных пунктов, источников воды. Дума Сысерти готова предложить альтернативу. 28 сентября местные депутаты пригласили чиновников и концессионеров на заседание, чтобы вместе обсудить другие участки. Чиновники согласие дали, представитель концессионера, корпорации «СТС», в которую входит ООО «Экологические системы» Алексей Бобров, на приглашение не ответил. По крайней мере, публично.

Важно понимать – принятое решение еще не окончательное, во всяком случае, сами представители «СТС» транслируют, что идут на беспрецедентные меры, задолго до этапа общественных обсуждений проводя презентацию. Так что жителей Сысертского района есть шанс отстоять свое право на чистую землю, воздух и воду. По крайней мере, формально. Даже не беря в расчет альтернативную площадку, предложенную сысертскими депутатами, не стоит забывать и еще об одном месте – региональные власти вместе с бизнесменами выбирали из двух наиболее подходящих вариантов. Правда, где находится второй, неизвестно, в течение последних трех лет, когда шел выбор предполагаемой площадки, власти тщательно скрывали варианты.

С другой стороны, по данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, строительство комплекса планируют начать уже с января 2024 года, то есть меньше, чем через 4 месяца.

«Есть законы и посылы президента о продовольственной безопасности и сохранении земель сельхозназначения. эта земля подлежит особой охране государства. Три раза я был на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, и он именно фермеров призывал навести и отслеживать порядок в распределении и сохранении земель сельхозназначения. Мы скоро поедем в Москву – и будем этот вопрос поднимать. Буду нашу боль доносить. Потому как в чистейшем уголке Свердловской области – Сысертском городском округе – единственный сельский кластер, и мы сейчас туда залезаем с таким проектом», – добавил Бондарев.

Видео и фото предоставлены редакцией газеты «Сысертская неделя»

Екатеринбург, Яна Обидина

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