Уральцы на СВО записали обращение к местным властям: «Вы обязаны защитить нашу малую родину» (ВИДЕО)

Бойцы СВО из Сысертского района выступили против появления полигона и мусоросортировочного комплекса в южной части территории. Они записали обращение к властям, «ко всем тем, от чьих решений зависит здоровье и жизни наших семей».

Бойцы СВО против полигона под Сысертью

«В то время, когда мы защищаем нашу Родину далеко от дома, вы пытаетесь выжить наши семьи с малой родины. Вы обязаны защитить и сохранить ее. Вместо выполнения поставленных задач мы вынуждены думать о том, что наши семьи некому защитить и как не допустить преступное размещение мусорного полигона на сельских полях. Мы должны быть уверены, что, вернувшись домой, мы придем в наши дома и семьи, на ту землю, что мы вам доверили сохранить. Наши земли – сельскохозяйственные. Мы требуем оставить их в покое и найти под эту площадку промышленные земли. Мы не просим. Мы требуем», – говорят бойцы на видео, опубликованном в телеграм-канале «Щит малой родины».

Напомним, о том, что именно в Сысертском районе может появиться мусоросортировочный комплекс и полигон «Екатеринбург-Юг», стало известно еще в июле. Тогда источники «Нового Дня» в правительстве региона объясняли такой выбор тем, что эти земли «идеально подходят по всем параметрам – рядом нет воды, нет проблем с соблюдением санитарных зон, земля не в федеральной собственности».

Однако жители окрестных населенных пунктов выступили резко против инициативы региональных властей и инвесторов из корпорации «СТС».

В ходе протеста, который длится уже несколько месяцев, выяснилось, что участок, где хотят построить полигон, принадлежит банку «Агропромкредит», который связан с инициаторами проекта. При этом участок относится к категории сельскохозяйственных земель, но не используется по назначению, как того требует законодательство.

Для строительства МСК и полигона, землю необходимо перевести в категорию промышленных. Местные фермеры называют это подрывом продбезопасности – в районе нет свободных земель под ведение сельского хозяйства, и отдавать под промышленный объект ценный участок было бы нерационально, считают они. С ними согласны жители Сысертского городского округа, проголосовавшие против внесения изменений в Генплан, которые одобряли бы перевод земель в нужную инвесторам категорию. На общественных слушаниях, состоявшихся в минувшие выходные, большинство проголосовали против поправок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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