Уральская рублевка проголосовала против «мусорного» завода

В Сысерти все выходные продолжались общественные слушания, связанные с изменениями генерального плана городского округа. Формально обсуждались множество разных поправок, которые предполагали резервирование под промышленные площадки сразу нескольких участков, однако люди были настроены категорически – и голосовали против, поскольку публичным обсуждениям предшествовали три месяца противостояния местных жителей и инвесторов, намеревающихся построить в южной части района большой мусоросортировочный завод с полигоном по захоронению отходов. Последняя преграда на пути реализации проекта – категория земель. Пока выбранный участок относится к землям сельхозназначения. Общественные слушания легитимировали бы его перевод в промышленную категорию. «Наша Сысерть – сельский район. И мы остаемся сельскими районом. Мы никогда не станем промышленным», – сказала одна из жительниц городского округа на слушаниях.

У общественных обсуждений был необычный формат – они проходили в разных населенных пунктах округа в течение двух дней. Голосовать могли те, у кого есть прописка, и те, у кого есть недвижимость в округе. В итоге за высказались только 140 человек. Против – 1846.

Отметим, что результаты общественных слушаний не являются обязательными к исполнению. Однако рискнут ли власти пойти против таких красноречивых результатов, пока неясно. Так, депутат Госдумы Андрей Альшевских, в субботу замеченный на выставке ВДНХ рядом с одним из инвесторов проекта Артемом Биковым, написал в своем ВК следующий призыв: «Местным властям и региональному минЖКХ пора прислушаться к землякам. Если управленцы продолжат давить, тяжело даже предугадать, социальную напряженность какой силы они породят накануне президентской кампании».

Фото: Артем Устюжанин, MSK1.RU

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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