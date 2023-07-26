Власти выбрали идеальную площадку для мусорного завода и полигона – недалеко от «уральской Рублевки»

Свердловские власти определились с оптимальной площадкой для строительства «мусорного» комплекса, который будет обслуживать Екатеринбург и окрестности. Речь о сортировочном заводе и полигоне, куда будут привозить твердые коммунальные отходы из уральской столицы и городов-спутников. Источник «Нового Дня» сообщил, что за последнее время число потенциальных участков под стройку сократилось до трех – в Березовском, Белоярском и Сысертском районах. «При этом последний рассматривают как наиболее подходящий. Это земли на границе с Челябинской областью. Они идеально подходят по всем параметрам – рядом нет воды, нет проблем с соблюдением санитарных зон, земля не в федеральной собственности», – сообщил собеседник агентства в правительстве региона.

Другие два варианта пока не отвергаются, но в них региональные власти и инвесторы заинтересованы меньше. Участок в Белоярском районе предполагает большие затраты на транспортировку мусора, а логистика – самая дорогая составляющая в сфере обращения с отходами. Участок в Березовском районе менее привлекателен из-за сложностей с транспортной составляющей, дороги к предполагаемому месту гораздо хуже, что тоже может спровоцировать дополнительные затраты.

Напомним, самый большой мусоросортировочный комплекс в Свердловской области должен появиться к 2026 году в радиусе 70-80 км от уральской столицы. Его мощность будет составлять, по предварительным данным, до 700 тысяч тонн отходов, которые будут свозить не только с областного центра, но и с городов-спутников. Большая часть мусора будет перерабатываться, а «хвосты» отправляться на полигон по соседству. Для утверждения участка придется провести не только изыскания, но и пройти процедуру государственной экологической экспертизы.

Правительство Свердловской области заключило концессионное на строительство полигона и МСК с фирмой «Экологические системы», ею управляет «Холдинговая компания «Экологические системы», одновременно выступающая учредителем тюменского мусорного регоператора «Тюменское экологическое объединение» и регоператора «Рифей», который занимается отходами в северной части региона.

Также необходимо напомнить, что против строительства МСК и полигона в Сысертском районе уже выступали местные жители еще в 2019 году, правда тогда предполагалось, что он будет находиться в районе Шабров и Большого Седельниково. Инициатором протеста тогда выступали жители этих поселков и представители одной из партий. «Не будет мусоросортировки и полигона ни в Шабрах, ни в Большом Седельниково. Тема закрыта. Уже губернатор сказал, что там не будет объектов. И все, что пишут о том, что МСК и полигон будут все же в Шабрах и Большом Седельниково, на мой взгляд, либо безграмотность, либо провокация», – говорил в интервью «Новому Дню» замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егор Свалов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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