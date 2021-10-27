Уральцы заподозрили власти в обмане при выборе места для мусорного полигона

Жители Шабров и Большого Седельникова опасаются, что власти не отказались от своих планов построить мусоросортировочный комплекс и полигон для размещения твердых коммунальных отходов вблизи их домов. «Опять тот же самый участок за Шабрами выделен отдельно в категории «Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур»! «Например, Широкореченский полигон тоже относится к такой категории. Это не значит, что в такой категории земель строят именно полигоны, но и их тоже. И что там хотят строить на самом деле? Опять что ли за старое?» – спрашивают активисты в группе «Победа над мусорным беспределом».

Люди, которые проводили в 2019-м митинги в Екатеринбурге, протестуя против размещения мусорных объектов рядом с Шабрами, опасаются, что тогдашние заверения о том, что ни полигон, ни МСК не появятся на этой земле, оказались пустышкой. Речь идет об участке с кадастровым номером 66:41:0514032:8. «В связи с тем, что на протяжении двух лет правительство Свердловской области скрывает месторасположение проектируемого мусоросортировочного завода и мусорного полигона, земельные участки на границах МО «город Екатеринбург» попадают под угрозу размещения на них объектов переработки и захоронения ТКО», – пишут активисты.

Они изучили новый генплан Екатеринбурга, который сейчас проходит общественные обсуждения, и выяснили, что власти намереваются построить автодорогу между Шабровским и Седельниково. По мнению местных жителей, это делается для мусоровозов, которые поедут на будущий полигон и сортировочный завод. «Что-то я не припомню мощного автомобильного трафика между этими поселками, чтобы строить дорогу. Зачем она там? Зато хорошо помню планы администрации об организации в Седельниково МСК, а в Шабровском – полигона ТКО. Вот в этом случае дорога будет необходима для перевозки мусора между селами. В пользу этого опасения говорит тот факт, что эта дорога выходит в непосредственной близости от обсуждаемых здесь земельных участков. Дорога Шабровский – Седельниково не идет в Шабровский, а идет в поле за Шабровским. Зачем дорогостоящая дорога в поле? Предполагается строительство автобусной ветки по этой дороге у СНТ «Ветеран». Маршрут идет в поле и заканчивается у этих земельных участков. Кому и зачем ехать на автобусе в поле? До кладбища? До места работы на полигоне ТКО?» – задается вопросами участник группы.

В администрации Екатеринбурга в ответ на запрос «Нового Дня» о планах по размещению мусорных объектов в Шабрах и Седельниково ответили, что «карта планируемого размещения объектов местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО исключена из состава проекта изменений в Генплан». «Одновременно сообщаем, что в рамках реализации Территориальной схемы обращения с отходами […] для нужд Екатеринбурга запланировано размещение объектов в сфере обращения с ТКО «Екатеринбург-Юг» (мусоросортировочный комплекс и полигон на территории Екатеринбургской агломерации) и «Екатеринбург-Север» (полигон ТКО на территории городского округа Верхняя Пышма). Размещение объектов захоронения отходов на территории муниципального образования «город Екатеринбург» не предусмотрено», – сказали в мэрии.

На прошлой неделе замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщил, что место под новый мусорный полигон «Екатеринбург-Юг» до сих пор не найдено – притом что он и мусоросортировочный комплекс должны заработать не позднее 2026 года. «Концессионер сейчас занимается анализом различных участков, которые предложены различными структурами в радиусе 100 км [от Екатеринбурга]. После этого начнутся публичные обсуждения, мероприятия для экологической экспертизы», – сказал Свалов.

Как писал «Новый День», общественные слушания будут носить рекомендательный характер и ожидать, что в проекты будут внесены существенные изменения, предложенные жителями, по опыту Нижнего Тагила не приходится. Фирмой «Экологические системы», с которой областные власти заключили концессию и которая должна заняться стройкой свалки «Екатеринбург-Юг», управляет «Холдинговая компания «Экологические системы», одновременно выступающая учредителем тюменского мусорного регоператора «Тюменское экологическое объединение» и регоператора «Рифей», который собирает деньги за мусор с жителей и компаний Нижнего Тагила и всей северной части Свердловской области. Все компании, как и тагильский концессионер «Облкоммунэнерго», связаны с корпорацией СТС тюменских бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.10.21

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