От уральцев скрывают место гигантской мусорной свалки за 19 млрд – деньги на нее отдадут олигархам из бюджета

В Екатеринбурге к 2026 году должен появиться крупный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами – «Екатеринбург-Юг», где разместятся полигон для мусора и сортировочная станция. И всего за несколько месяцев он резко подорожал – в полтора раза, до 19 млрд рублей.

Региональные власти тщательно скрывают место будущей мегасвалки, куда отходы повезут не только из Екатеринбурга, но и со всех городов-спутников, а также некоторых других территорий. Они опасаются, что, опубликовав эту информацию, спровоцируют народные волнения – а это ни к чему накануне выборов в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области (оба списка от «Единой России» возглавляет свердловский губернатор Евгений Куйвашев). Фактически люди лишены возможности отстоять свое право жить не рядом с полигоном – формальные общественные слушания будут проведены позднее, скорее всего, когда уже появится проект полигона и мусоросортировочного комплекса. Однако по опыту Нижнего Тагила, где мусоросортировку и свалку строит «Облкоммунэнерго» (входит в корпорацию СТС тюменских энергетиков-олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова), слушания будут носить рекомендательный характер и никаких существенных изменений, предложенных жителями, в проект не включат.

Надо напомнить, что правительство Свердловской области уже заключило концессионное соглашение на 30 лет с компанией «Экологические системы», которую также связывают с энергетическими структурами олигархов Боброва и Бикова. Они, напомним, появились в нашем регионе после прихода губернатора Евгения Куйвашева и с 2012 года только расширяют свою сферу влияния в энергетике и ЖКХ. Фирмой, которая займется стройкой мегасвалки «Екатеринбург-Юг», управляет «Холдинговая компания «Экологические системы», одновременно выступающая учредителем тюменского мусорного регоператора «Тюменское экологическое объединение» и регоператора «Рифей», который собирает деньги за мусор с жителей и компаний Нижнего Тагила и всей северной части Свердловской области. Предполагать, что с жителями территорий, возле которых планируется построить «Екатеринбург-Юг», поступят иначе, чем с тагильчанами, и учтут их мнение – не приходится.

Впрочем, планам тюменских энергетиков могут помещать местные компании – как сообщает агентство «Накануне», на этой неделе Уральский окружной арбитраж принял к рассмотрению кассационную жалобу компаний АО «УБТ-Уралвагонзавод» и ООО «СРГ-Екатеринбург». Обе компании участвовали в конкурсе по выбору концессионера – строителя мусоросортировочного комплекса и полигона, но получили отвод. Представители предприятий считают, что конкурсная документация изначально составлялась под единственного участника, с которым правительство Евгения Куйвашева решило заключить многомиллиардный контракт. Заседание назначено на 27 сентября.

Напомним, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в интервью «Новому Дню» говорил, что рассматривается четыре или пять площадок. В 2019 году о своих планах построить МСК и полигон в районе Большого Седельникова заявляла компания «Стандарт Рециклинг Групп». Это спровоцировало волну негодования жителей, которые проводили митинги в Екатеринбурге, требуя не допустить появления мусорных объектов на «уральской Рублевке». Они предлагали, в частности, построить МСК на территории действующего объекта – полигона «Северный». Власти официально заявили об отводе этой площадки.

Затем тогдашний мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строить полигон и мусоросортировку будут в районе Дегтярска. Это также вызвало недовольство местных жителей и депутатов, которые начали собирать подписи против «мусорных» объектов на территории, однако в министерстве слова Высокинского опровергли. К слову, сейчас он, занимая должность вице-губернатора, курирует вопросы, связанные с реформой обращения с ТКО.

Еще по одной из версий, которая публиковалась в СМИ, полигон могут построить в Белоярском районе. Однако эту информацию никто не подтверждал. Впрочем, и не опровергал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

«Это издевательство»: пострадавшим от потопа нижнесалдинцам выплатили по 10 тысяч за погибшие огороды. / Слух дня: в департаменте информполитики губернатора завелась «крыса». / За пять лет судимые кандидаты в депутаты появились даже в «Единой России». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»