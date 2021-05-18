Место для мусорного полигона в Екатеринбурге не назовут до выборов

В Екатеринбурге в ближайшие несколько лет должен быть построен новый полигон для твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным заводом. Минувшей зимой определился концессионер – компания «Экологические системы», которая связана с корпорацией СТС тюменских олигархов Алексея Боброва и Артема Бикова.

Вместе с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, которое курирует «мусорную» реформу в регионе, фирма должна будет определить участок, где построят объекты по обращению с ТКО. Замминистра Егор Свалов ранее говорил, что территорию выберут в радиусе 100 километров от Екатеринбурга. Другой конкретики нет. И не будет до выборов. Об этом говорят источники «Нового Дня», знакомые с ситуацией. «Никому не хочется получить протест из-за строительства полигона в разгар кампаний в Госдуму и заксобрание. Назвать площадку равно самоубийству для областных властей и правящей партии, а также роскошный подарок для конкурентов. Конечно, никто этого делать не будет», – сказал собеседник агентства.

При этом другой источник «Нового Дня» указывает, что, возможно, ситуация затянется еще дольше – до 2025 года, когда будет ясно, останется ли в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев или же в регионе будет другой руководитель. «Не секрет, что Бобров и Биков пришли в область вслед за Куйвашевым. Когда началась «мусорная» реформа, их компании претендовали на две крупные зоны – Северную и Восточную. В обоих случаях победителем конкурса по выбору регоператора были другие компании. На Севере им удалось отбить, на Востоке – нет. Причем есть мнение, что Восточная зона – самая крупная в Свердловской области – продолжает оставаться интересной для бизнесменов, но без поддержки сверху действовать они не будут. Так что нельзя исключать, что с уходом Куйвашева нынешний победитель конкурса по выбору концессионера откажется от своих планов», – объяснил эксперт.

Добавим, что комплекс «Екатеринбург-Юг» должен появиться до 2026 года. Все это время принимать отходы будет полигон «Северный», который близок к заполнению. В случае если нынешние концессионеры вдруг откажутся от своих планов, Екатеринбург уже через несколько лет может ждать крупнейший мусорный коллапс, связанный с отсутствием мест хранения ТКО.

Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в интервью «Новому Дню» говорил, что рассматривается четыре-пять площадок. Например, в 2019 году о своих планах построить МСК и полигон в районе Большого Седельникова заявляла компания «Стандарт Рециклинг Групп». Это спровоцировало волну негодования жителей, которые проводили митинги в Екатеринбурге, требуя не допустить появления мусорных объектов на «уральской Рублевке». Последние предлагали, в частности, построить МСК на территории действующего объекта – полигона «Северный». Власти официально заявили об отводе этой площадки.

Позднее Александр Высокинский, будучи главой Екатеринбурга, заявил, что строить полигон и мусоросортировку будут в районе Дегтярска. Там есть площади, но должны быть произведены геологоразведка и анализ водонесущих пластов. «Мы также рассматриваем возможность строительства прямой дороги на Дегтярск», – говорил он.

Это также вызвало недовольство местных жителей и депутатов, которые начали собирать подписи против «мусорных» объектов на территории, однако в министерстве также опровергли слова Высокинского. К слову, сейчас он, занимая должность вице-губернатора, курирует вопросы, связанные с реформой обращения с ТКО.

Еще по одной из версий, которая публиковалась в СМИ, полигон могут построить в Белоярском районе. Однако эту информацию никто не подтверждал. Впрочем, и не опровергал.

Добавим, что, выбрав участок, власти и представители компании-концессионера не будут руководствоваться мнением жителей территории. Алгоритм будет таков: сначала появится проект, затем он будет проходить экологическую экспертизу как полигон и строительную – как мусоросортировочный комплекс, затем будут получены разрешения и после начнется строительство. Практика Нижнего Тагила, где МСК строит компания, связанная с теми же Биковым и Бобровым, показала, что мнение свердловчан не учитывается, – там прошли общественные обсуждения, однако никаких изменений в проект по их итогам внесено не было.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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