«Все хотят подальше от себя», – в Екатеринбурге прошел митинг против строительства «мусорных» объектов (ФОТО)

В Екатеринбурге в парке 50-летия ВЛКСМ прошел митинг против строительства близ Екатеринбурга мусоросортировочного комплекса и мусорного же полигона. Первый предполагается разместить, согласно генплану Екатеринбурга, в районе Большого Седельниково, второй – в районе Шабров. Организатором митинга выступили местные коммунисты – уведомление в министерство общественной безопасности, напомним, подавал представитель КПРФ Эдуард Мансуров.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на площадку в итоге пришло около 300 человек. Сам митинг длился два часа, и за это время выступающие озвучили множество разных проблем, в том числе не относящихся к «мусорной» инфраструктуре.

Одним из первых ораторов был депутат ЕГД Андрей Пирожков. Он выступал против строительства, но отчего-то мусороперерабатывающего завода на юге Екатеринбурга. Хотя по генплану там предполагается полигон и мусоросортировочный комплекс. Оказалось, разницы между этими объектами депутат не знает.

На вопрос «Нового Дня», в чем заключается эта разница, он ответил так: «Все очень просто, в России мусорный полигон, мусоросортировочный комплекс, это все закончится одним – свалкой. Когда будет мусор у нас собираться раздельно по фракциям, тогда его и будут разделять на этом мусорном сортировочном комплексе. Вот и все», – расплывчато объяснил народный избранник.

На митинге присутствовал и депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, однако переговорить с ним не удалось – он быстро отбыл. Среди выступающих был также экс-кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, который, впрочем, тоже быстро ретировался, понеся околесицу про Сталина.

Также выступал активист из Большого Седельникова Константин Гребенев, который предложил равняться на Японию и другие страны, которые используют технологии пиролиза в утилизации мусора.

У простых жителей, которых волнует то, что объекты мусорной инфраструктуры, тоже было много мнений о том, где и как надо сортировать, перерабатывать и захоранивать мусор. Иногда мнений диаметрально противоположных.

«Надо сесть, оценить все. Они (представители власти) сказали, давайте бахнем в Шабрах. А они там вообще были хоть раз? Не устраивает, что у нас под боком. Полигоны действующие есть – их можно оборудовать уже заводами. Там переработать старый мусор. Новый если строить, то сразу с нуля мусороперерабатывающий завод, чтобы мусор туда сразу перевозился. А не так, как сейчас – сначала полигон сделаем, а потом когда-нибудь мусоросортировочный построим. Где вот они живут? Пусть своим примером – у себя за забором поставят забор. Если построят, дороги будем перекрывать», – сказали «Новому Дню» жители Шабров.

Совсем другое мнение у жителей поселка Красногвардейского, где местный предприниматель и экс-кандидаты в мэры устроил нелегальный полигон, а теперь пытается узаконить его (по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды»). Активисты рассказали «Новому Дню», что идея со строительством мусоросортировочного завода на территории Северного полигона, вовсе не так логична, как считают жители южных территорий Большого Екатеринбурга. «Каждый свое, потому что все хотят подальше от себя. Надо изучить нормально 89-ФЗ, где написано, что идет экономическое стимулирование только юридических лиц, а давайте застимулируем граждан на раздельный сбор. Если бы был сбор вторсырья, как раньше, бабусечки, которые собирают себе на лекарства, они бы этим точно занимались. Ведь ходят же они и банки собирают. Мы за раздельный сбор. И заводы тогда не надо будет строить никакие», – рассказала «Новому Дню» жительница Красногвардейского Татьяна.

Добавим, что на митинге, длившемся два часа, вновь не было представителей инвестора, который собирается строить МСК на юге Екатеринбурга, компании «Стандарт Рециклинг Групп», равно как и представителей власти – единственный, кто вышел к протестующим, был начальник отдела по работе с общественными организациями и СМИ администрации Чкаловского района Алексей Кузнецов, который уточнил, что создана рабочая группа, она будет обсуждать ситуацию.

Интересно, что некоторые участники митинга, которые выступают против «мусорных» объектов в Шабрах и Седельниково, по всей видимости, решили сделать мусорку из парка на Ясной, бросая сигаретные окурки прямо на дорожки и в траву.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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