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Среда, 30 октября 2019, 11:52 мск

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В Березовском создатель мусорной свалки пойдет под суд (ФОТО)

В Березовском получила развитие история с попыткой узаконить несанкционированную свалку, устроенную местным предпринимателем.

Речь идет о бизнесмене, директоре управляющей компании, 45-летнем Эдуарде Т., который, кстати, выдвигал свою кандидатуру на пост главы города. Его обвиняют в ч. 2 ст. 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». По версии следствия, Т. в течение трех лет – с ноября 2015-го по ноябрь 2018-го свозил бытовые и строительные отходы, а также иловые осадки с муниципального коммунального предприятия в район поселка Красногвардейского. «Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уточнив, что речь идет об участке больше млн кв. метров.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Сейчас уголовное дело передано в суд. Что до самой несанкционированной свалки, то в конце лета ее пытались узаконить. Администрация Березовского даже проводила общественные слушания по этому поводу. Инвестор тогда предложил местным властям складировать на полигоне ТКО, а также сжигать медицинские и биологические отходы, обезвоживать и компостировать иловые осадки – если говорить простым языком, это содержимое канализации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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