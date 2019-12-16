Директора УК судят за загрязнение окружающей среды на 169 миллионов рублей (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском суде сегодня стартовал процесс по делу Эдуарда Топорищева, который обвиняется в нарушении правил обращения с отходами. По данным прокуратуры, директор «УК «Горсвет» на протяжении нескольких лет вывозил мусор на несанкционированную свалку возле поселка Красногвардейского в Березовском ГО.

Опасная свалка в Красногвардейском

«На одном из земельных участков на территории Березовского ГО на протяжении трех лет ( с 2015 по 2018 годы) незаконно размещались крупногабаритные несортированные отходы жилищ, а также илы водоканала. Заключениями экспертиз установлено, что все эти отходы относятся к четвертому классу опасности, что представляет угрозу окружающей среды. На сегодняшний день ущерб исчислен порядка 169 миллионов рублей. Прокуратурой Березовского в этой части заявлен гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства», – прокомментировала старший помощник прокурора Березовского Ульяна Жевлакова.

Соседству с несанкционированной свалкой не рады и жители Красногвардейского. Летом они жаловались на неприятный запах с территории свалки. Кроме того, люди боятся, что вредные вещества могли уйти в грунтовые воды, откуда они попадают в скважины жителей.

Ранее «Новый День» рассказывал со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, что действия Топорищева привели к заражению почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз. Директору «УК «Горсвет» предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения с отходами, которое повлекло загрязнение окружающей среды».

«Я не признаю обвинения, предъявленные прокуратурой. Наши доказательства будут представлены в суде. Рассчитываю на справедливость и беспристрастность суда», – отвечает Эдуард Топорищев на вопросы журналистов.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Заседание сегодня было отложено до 19 декабря в связи с неявкой свидетелей по делу.

Березовский ГО, Владислав Тринько, Антон Отман

Березовский ГО. Другие новости 16.12.19

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