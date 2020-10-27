Директора управляющей компании оштрафовали на 300 тысяч за свалку, ущерб от которой составил 169 млн

В Березовском суде вынесли приговор по делу директора УК «Горсвет» Эдуарда Топорищева, который обвиняется в нарушении правил обращения с отходами. Его признали виновным в экологическом преступлении – на протяжении нескольких лет, с ноября 2015-го по ноябрь 2018-го, он вывозил мусор на несанкционированную свалку возле поселка Красногвардейского в Березовском городском округе. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшие загрязнение окружающей среды». «Отходы производства и потребления относились к IV классу опасности и представляли собой несортированные отходы из жилищ, мусор от сноса и разборки зданий, ил с очистных сооружений. Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз», – сообщили в пресс-службе СК СКР по Свердловской области.

Там уточнили, что в ходе расследования до начала деятельности подсудимого участки, предоставленные в аренду возглавляемой им организации, «представляли собой покрытую древесной и кустарниковой растительностью местность». «К осени 2018 года не только несанкционированно увеличились по размерам, но и изменились в плане цвета почвенного покрова. Собранные следствием СКР доказательства суд счел убедительными и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в случае удовлетворения судом исковых требований в порядке гражданского судопроизводства, подсудимого ожидает ещё и необходимость возмещения ущерба, причинённого окружающей среде указанным преступлением», – сообщили в ведомстве.

Напомним, как ранее писал «Новый День», ущерб от свалки составил 169 млн рублей. Такие данные ранее сообщала старший помощник прокурора Березовского Ульяна Жевлакова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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