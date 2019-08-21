В Березовском хотят создать полигон, где будут сжигать медотходы и сушить содержимое канализации

В Березовском городском округе сегодня вечером пройдут публичные слушания, на которых местные жители должны высказать свое мнение о строительстве полигона отходов неподалеку от поселка Красногвардейского.

Местные жители крайне обеспокоены ситуацией и надеются, что им, как и жителям Сысертского района, удастся отстоять землю – и не дать инвесторам устроить рядом с домами мусорный объект. Проектная документация на него опубликована на официальном сайте администрации Березовского городского округа. Согласно бумагам, участок, на который претендуют предприниматели, находится на Крутихинском торфомассиве. Он относится к зонам промышленной застройки и коммунально-складского назначения. «В соответствии с «Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа» данный земельный участок относится к градостроительной зоне СУ. Это зона специального назначения, в которой могут размещаться скотомогильники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки», – сказано в документе.

Участок находится за пределами населенного пункта, а минимальное расстояние от жилых домов должно составлять 500 метров. И это требование соблюдено – до ближайших построек 530 метров. Впрочем, собеседник «Нового Дня», знакомый с ситуацией, говорит о том, что не все требования к полигону для мусора могут быть соблюдены – к настоящему моменту не проведены изыскания, а под участком могут проходить подземные воды. Но волнует местных жителей не только это, а сами планы инвестора, который хочет не просто складировать на будущем полигоне твердые коммунальные отходы, но и сжигать там медицинские и биологические отходы, а также обезвоживать и компостировать иловые осадки – если говорить простым языком, это содержимое канализации.

При этом речи о том, что обычный бытовой мусор будет сортироваться, похоже, не идет. «На полигоне предусматривается следующая последовательность технологических процессов: доставка ТКО на полигон мусоровозами; приемка ТКО на контрольно-пропускном пункте; доставка отходов к месту складирования; укладка отходов методом «сдвигания» и «надвигания», разравнивание, уплотнение бульдозером до высоты 2 м, а затем перекрытие изолирующим грунтом», – сказано в документе, который будут обсуждать местные жители с инвесторами.

По замыслу последних, только при запуске первой очереди объекта он будет принимать около 50 тысяч тонн отходов в год. Однако в Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области уточняют, что такого полигона в территориальной схеме, основном документе т.н. мусорной реформы, нет. Замминистра Егор Свалов сообщил «Новому Дню», что площадка может рассматриваться под полигон для строительных отходов, но не ТКО. «Планов использовать под полигон ТКО [этот участок] в терсхеме нет», – добавил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Местные жители при этом сообщают, что на торфянике уже действует полигон, который принимает строительные отходы, а также твердые бытовые – но нелегально. Региональный оператор Восточного кластера не свозит туда ТКО, т.к. объект не включен в терсхему. Им пользуются предприниматели, которые незаконно собирают мусор у предпринимателей.

Добавим, что слушания состоятся сегодня в 18:00 во Дворце молодежи по адресу: ул. Театральная, 7, в Березовском.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 21.08.19

В Нижнем Тагиле осудили фальшивого сотрудника ФСБ, вымогавшего крупные суммы. / Александр Высокинский рассказал о секретном проходе из мэрии в метро (ФОТО). / За что эсеры хотят снять с выборов Шипулина: аргументы и документы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»