Нелегальный мусорный полигон, устроенный кандидатом в мэры, могут рекультивировать

В Свердловской области вновь назревает скандал вокруг истории с организацией нелегального полигона по приему промышленных и твердых бытовых отходов в Березовском городском округе. Речь идет о свалке, про которую уже не раз писал «Новый День». Местный предприниматель, бывший кандидат в мэры Эдуард Т., который сейчас ожидает суда по уголовному делу, в течение трех лет – с ноября 2015-го по ноябрь 2018-го – свозил бытовые и строительные отходы, а также иловые осадки с муниципального коммунального предприятия в район поселка Красногвардейского.

«Размещение отходов повлекло заражение почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых в почве превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уточнив, что речь идет об участке больше миллиона (!) квадратных метров.

В отношении Эдуарда Т. было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Транспортировка, хранение, захоронение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды» – заседаний по нему еще не было. Однако до того, в августе этого года, местные власти пытались узаконить нелегальный мусорный полигон, назвав его «экотехнопарком». Тогда в Березовском городском округе прошли общественные слушания, обернувшиеся большим скандалом. Во время недавнего митинга против строительства мусоросортировочного комплекса в Сысертском городском округе жители Красногвардейского говорили «Новому Дню», что полигон по-прежнему используются – ТКО туда не везут, но строительные и промышленные отходы продолжают там появляться.

Но, скорее всего, планы по легализации токсичной свалки не сбудутся – в актуализированной территориальной схеме, которую в середине ноября опубликовало областное министерство энергетики и ЖКХ, не значится экотехнопарк в Березовском городском округе. Документ пока не окончательный – чиновники принимают правки в него, однако источники «Нового Дня» считают, что вопрос с легализацией свалки, к счастью, все же будет закрыт в местных жителей, то есть в пользу противников этого процесса.

В наздорных органах Свердловской области не исключают, что в ближайшее время в отношении виновника появления незаконного полигона также будет подан и гражданский иск, чтобы обязать предпринимателя провести за свой счет рекультивацию и компенсировать нанесенный окружающей среде вред.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.11.19

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