В конкурсе по выбору регоператора победила специально созданная компания – остальные не допустили

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области опубликовало документы, касающиеся проведения конкурса по выбору регионального оператора в Западной зоне региона. Туда, напомним, относятся Ревда, Первоуральск, Красноуфимск, Ачит, Нижние Серги и другие территории. Как выяснилось, три из четырех участников не были допущены до участия в конкурсе вообще – на том основании, что они предоставили не все необходимые справки.

В итоге конкурс был признан несостоявшимся, однако комиссия рекомендовала министерству выбрать в качестве регионального оператора единственную неотстраненную от конкурса компанию – ООО «Экопарк», дочку КРСУ. Что и было сделано. Согласно приказу министерства, статус передан «Экопарку». Предприятие было зарегистрировано в конце прошлого года, а в начале 2025-го получило лицензию на обращение с отходами. Своей техники или объектов по обращению с отходами (полигонов, мусоросортировочных комплексов) у нее нет.

При этом в Западной зоне Свердловской области вообще отсутствуют МСК – и, судя по подписанным минЖКХ документам, появятся нескоро. Один из комплексов в Красноуфимске должны были достроить к концу 2025 года, однако работы до сих пор так и не начались, и в терсхеме срок сдачи в эксплуатацию перенесли на 2030-й. Инвестпроектом занимался предыдущий регоператор – ООО ТБО «Экосервис», лишенный статуса летом прошлого года после нескольких недель мусорного коллапса. Отходы с площадок не вывозились, в итоге ситуация стала критической, о ней писали федеральные СМИ, и статус временного оператора передали «Спецавтобазе», регоператору Восточной зоны с центром в Екатеринбурге. Она также подавала заявку на конкурс, но не была допущена.

Будет ли кто-то из отстраненных участников оспаривать решение комиссии, равно как и выбор министерства энергетики и ЖКХ региона, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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