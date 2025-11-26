российское информационное агентство 18+

Среда, 26 ноября 2025, 16:55 мск

«Что значит некуда? У нас в квартирах не копится же мусор», – Паслер ответил на претензии о переработке отходов

Во время прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал ситуацию с обращением с твердыми коммунальными отходами в регионе. В частности, уральцы пожаловались на заполненность полигонов мусора и отсутствии переработки. «Что значит «некуда везти»? У нас же в квартирах и на улицах не копится мусор? Он вывозится», – возмутился глава региона.

Он напомнил, что в Свердловской области действуют три регоператора, мусор принимают 26 полигонов. «Мусор есть куда вывозить, но надо формировать новые условия к переработке и хранению, чтобы объем наполняемости полигонов был ниже. Это все нужно сортировать, утилизировать, запускать вторичную переработку, такие примеры есть и в области, и в стране» , – отметил Паслер.

Он подчеркнул, что в этом году регоператоры устанавливают новые контейнеры в муниципалитетах. «Мы движемся к тому, чтобы было 100% площадок (а не помешкового сбора, – прим. ред.)», – сказал он.

Также Паслер вспомнил прошлогоднюю ситуацию в Первоуральске, когда из-за банкротства регоператора «ТБО Экосервис» и его долгов перед транспортировщиками в городе перестали вывозить отходы. Тогда временным регоператором стала «Спецавтобаза», а с 1 ноября этого года на постоянную основу вышла новая компания, созданная правительством региона. «Мы взяли это на себя, потому что это социальная функция, думаю, мы наладим эту работу», – подчеркнул губернатор.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2025, РИА «Новый День»

