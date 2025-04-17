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Четверг, 17 апреля 2025, 13:55 мск

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Четыре компании борются за мусор в Первоуральске и Ревде

Четыре компании подали заявки на участие в конкурсе по выбору регионального оператора по обращению с отходами в т.н. АПО-2 (административно-производственное объединение № 2), более известном как Западная зона Свердловской области. В нее в частности входят Первоуральск, Ревда, Новоуральск, Нижние Серги, Красноуфимск, Дегтярск, Ачит и другие территории. Сейчас зону обслуживает екатеринбургская «Спецавтобаза».

На конкурс, который объявило министерство энергетики и ЖКХ, заявки подали четыре компании – АО «Спецавтобаза», новая фирма ООО «Экопарк», которая была создана в этом году, а также два транспортировщика, уже работающих в Западной зоне, ООО «Орион» и ООО «Экотехпром». Статус регионального оператора победитель конкурса получит на срок до 10 лет.

После коллапса, который устроило летом 2024-го ООО «ТБО «Экосервис», предыдущий регоператор Западной зоны, с ним разорвали договор, а временный контракт сроком на один год минЖКХ заключило с действующим региональным оператором Екатеринбурга и еще 34 муниципалитетов. В итоге с прошлого августа мусор с контейнерных площадок АПО-2 вывозит «Спецавтобаза».

Екатеринбург, Елена Сычева

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