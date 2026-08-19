Регоператоры массово жалуются в ППК РЭО на новую бюрократическую затею – во всем виноват ИИ

Региональные операторы по обращению с ТКО по всей стране с начала недели получили десятки тысяч сообщений от ППК РЭО о нарушениях. Причина – внедрение искусственного интеллекта в работу ФГИС УТКО. За сложной аббревиатурой скрывается госсистема учета твердых коммунальных отходов, ее эксплуатируют уже больше двух лет.

Если коротко, то суть этой информационной системы в том, чтобы любой человек мог отследить данные о контейнерных площадках, количестве отходов, соблюдении графика вывоза мусора, источниках его появления, объектах по обращению с отходами – полигонах, сортировочных и перерабатывающих линий. Правда, пока контейнерные площадки на карте системы недоступны для любого человека, их видят только сами представители ППК РЭО и регоператоры. При этом последние обязаны в ежедневном режиме делать фотографии с каждой контейнерной площадки до того, как мусоровоз забрал отходы из баков и сразу после, а затем эти фото отправлять в систему. И как раз с последним вышли накладки.

Как рассказал «Новому Дню» представитель одного из регоператоров в регионе, входящем в Приволжский федеральный округ, проблем сразу несколько. Первая – сама механика загрузки фотографий сырая. «Как и многие другие участники отрасли, мы вывозим ТКО и КГО (крупногабаритные бытовые отходы) разными машинами. Просто в силу того, что в мусоровоз нельзя загрузить, к примеру, диван, сломается гидравлика. Машины ездят не одновременно друг с другом, а по своим графикам. И, например, на одной площадке уже забрали и ТКО, и КГО, а на другой – только мусор из баков. Мы загружаем фото в систему – и она выдает ошибку, потому что на площадке отсек для КГО не опустошен. А как он будет опустошен, если по графику вывоз КГО оттуда только завтра? Или, например, забрали КГО ближе к вечеру, когда баки после утреннего вывоза уже наполнены, а вывоз будет только утром – и это тоже система выдает как нарушение», – отмечает собеседник агентства.

Другой представитель отрасли в регионе УрФО подтверждает слова коллег из ПФО, уточняя, что самая большая головная боль у регоператоров началась на этой неделе, когда к анализу фотографий из ФГИС подключили искусственный интеллект. «Эта бездушная машина воспринимает баки с закрытыми крышками как переполненные – и выдает нарушение нам. Что мы должны в этой ситуации делать? Фотографировать до вывоза, потом после опустошения баков открывать все крышки и снова фотографировать? И потом закрывать? Представляете, сколько времени это будет занимать? На одной машине у нас, как правило, два человека – водитель и грузчик, он же подборщик мусора. Кто будет заниматься съемкой этих репортажей с контейнерных площадок?» – недоумевает представитель отрасли.

Многие регоператоры уже обратились в ППК РЭО с письмами о том, что введение ИИ существенно затруднило их работу. По приказу Минприроды РФ регоператоры действительно должны выгружать фотографии в систему, но до недавнего времени таких жестких требований к снимкам не было. «Конечно, никто ссориться с РЭО не хочет, поэтому вряд ли кто-то выступит открыто против этой системы, но многие уже обратились к федеральному регоператору с просьбой оптимизировать работу искусственного интеллекта во ФГИС. Потому что каждое сообщение о нарушении – это официальное обращение, на которое нужно ответить и только так «закрыть» его. И делается это, к сожалению, не автоматически, а вручную. Если сообщения о нарушениях от ФГИС у какого-то регоператора массовые, а массовые они теперь, как я понимаю, у всех, то их выносят на еженедельное совещание «Инцидент 58», устраивают такую публичную порку, в общем, это огромная головная боль на ровном месте и куча дополнительной работы», – добавляет представитель регоператора из Сибирского федерального округа.

Получить комментарий у представителей ППК РЭО оперативно не удалось – в пресс-службе не ответили на звонок «Нового Дня». Позиция компании будет опубликована на сайте агентства, как только ответ поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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