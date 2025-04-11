На рекультивацию мусорного полигона в Верхней Пышме выделили 600 млн рублей

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер направил на ликвидацию полигона твердых коммунальных отходов в поселке Красный под Верхней Пышмой 600 млн рублей. Как сообщили в ДИПе, такое решение принято на заседании регионального правительства.

«Реализовать проект планируется за три года, работы на полигоне должны завершиться в 2027 году. Рекультивация свалки позволит восстановить почти 6 гектаров земель, на протяжении многих лет подверженных негативному воздействию. Мы сможем улучшить экологические условия проживания для 76,2 тысячи человек. Это значимый для Среднего Урала проект, который соответствует задачам федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге была завершена рекультивация полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский», общая площадь которого составляла 23 гектара. Также более 72 миллионов рублей было направлено на ликвидацию несанкционированной свалки в Ирбите, общая площадь восстановленных земель составила 1,3 гектара.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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