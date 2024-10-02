Рекультивация Широкореченского полигона завершена (ФОТО)

Власти Екатеринбурга отчитались, что рекультивация Широкореченского полигона закончена, причем на месяц раньше срока. Ранее в администрации города уточняли, что работы завершатся в октябре.

Активная фаза началась в 2021 году. На первом этапе подрядчики утрамбовывали спецтехникой мусор на полигоне, сделав из него что-то вроде зиккурата из отходов. После уложили изолирующий экран. Также компания «Геосинтетика» устроила 126 дегазационных скважин, стоки и бассейн для жидкости, которая вытекает из полигона, – и как раз к этим работам возникли претензии у наблюдателей. Так, в ходе проверки в июне этого года выяснилось, что часть скважин была установлена с нарушениями, а в теле полигона появились просадки. Впрочем, как пояснили «Новому Дню» в администрации города, все замечания устранили.

Утрамбованную мусорную кучу засыпали супесью, отсевом и плодородным грунтом, засеяв ее травами с разветвленной корневой системой, чтобы холм не разрушался. Сейчас с высоты птичьего полета невозможно определить, что это был мусорный полигон, впрочем, сам мусор никуда не делся, он просто укрыт от осадков и ветра. Так как полигон был создан в 1960-е, у него не было специальной подложки, поэтому общественники высказывали опасения, что часть полигонного экстракта может просачиваться вглубь и доходить до грунтовых вод. Однако в мэрии эту информацию опровергали. «Под ним присутствует глинистая прослойка, глинистый «замок», который уменьшает объем попадания того же фильтрата в почву. Он поступает в пруд-накопитель, и оттуда вывозится на Водоканал. А тот пропускает фильтрат через свои очистные сооружения», – ранее говорил «Новому Дню» глава комитета по экологии Игорь Русинов.

Он же пояснял, что территория рекультивированного полигона будет закрытой, доступ людей туда не предусмотрен. Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал создать там горнолыжный курорт, но этому сбыться не суждено – назначение земель не позволяет, к тому же практически впритык к полигону действует мусоросортировочный комплекс, а у него должна быть санитарная зона. «Есть генплан, он утвержден до 2045 года. Так что будет холм, покрытый травой», – добавлял Русинов.

В мэрии сообщили, что «в течение ближайших лет муниципалитет продолжит наблюдать за состоянием бывшего полигона». Гарантия подрядчика – три года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube