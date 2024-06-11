Горнолыжки не будет. Что станет с огромным мусорным полигоном на окраине Екатеринбурга после рекультивации

Осенью этого года должны завершиться работы по рекультивации полигона «Широкореченский». Его не используют уже с 2015 года, а в 2021-м гигантскую кучу мусора, копившуюся почти 50 лет, стали засыпать изолирующим материалом. Обычно о рекультивации полигонов бытовых отходов чиновники говорят, что это будут «рекреационные» зоны. Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский даже предлагал устроить там горнолыжный курорт. Но этому сбыться вряд ли суждено. О том, что будет на месте «Широкореченского», «Новый День» поговорил с главой комитета по экологии города Игорем Русиновым.

– В этом году уже должна закончиться рекультивация, но остались еще нерешенные проблемы.

– Время у нас пока есть. Технологический этап почти полностью завершен. Остались незначительные работы по устройству водоотводной канавы К2 по периметру полигона.

– Это вот та жуткая черная река вокруг? Из нее не будут вредные вещества просачиваться в грунтовые воды?

– Наши предки не просто так решили там ставить полигон. Под ним присутствует глинистая прослойка, глинистый «замок», которая уменьшает объем попадания того же фильтрата в почву. Он поступает в пруд-накопитель, и оттуда вывозится на Водоканал. А тот пропускает фильтрат через свои очистные сооружения.

– Когда закончится технологический этап, какой следующий?

– Откосы должны быть засеяны луговыми травами, должна сформироваться корневая система, чтобы те же самые откосы не обсыпались. Подрядчик сейчас это делает. Мы вместе с аграрным университетом контролируем проведение работ, как правильно проводить работы по посеву, чтобы по итогу был сформирован «зеленый ковер».

– На каком-то этапе оттуда собирались свалочный газ выкачивать для использования в установках. Так и осталось на уровне идеи?

– Мы в любом случае следуем проектной документации, которая прошла государственную экологическую экспертизу. Мы не можем от нее отклоняться. Скважины дегазации предусмотрены проектом, прописан пассивный выпуск метана в атмосферу. Замеры проводятся ежегодно аккредитованной лабораторией, на границе с жилой застройкой вредные компоненты отсутствуют. Более того, мы видим положительную динамику, объем выбросов пошел на спад.

– Что на месте полигона будет потом? Александр Геннадьевич (Высокинский, экс-мэр Екатеринбурга) обещал горнолыжный комплекс.

–По итогу у нас должен быть зеленый холм, который изолирован от окружающей среды. Это будет также закрытая территория, без доступа людей. Там целевое назначение земельного участка – «под специальную деятельность» (возможно размещение отходов), то есть рекреации там не может быть, если назначение и зонирование не менять. Тем более там мусоросортировочный комплекс рядом, санитарная зона вокруг него должна быть в радиусе 1000 метров. Хотя, конечно, с учетом ландшафта там было бы здорово проводить соревнования по эндуро. Но есть генплан, он утвержден до 2045 года. Так что будет холм, покрытый травой. Мы, кстати, и сейчас уже видим, что там соколы летают, мышек ловят.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube