Западу Свердловской области грозит мусорный коллапс – стройка полигона и сортировки под вопросом

На Западе Свердловской области назревает новый мусорный коллапс – речь идет о Красноуфимском городском округе, где не решена проблема с полигоном для бытовых отходов. Дело в том, что в т.н. АПО-2 (Административно-производственное объединение № 2, куда попадает и Красноуфимск) региональным оператором было ООО «ТБО Экосервис». Возглавляет его и еще одну компанию – ООО «Экорегул» – Анна Распопова, фактически замкнувшая на себе все обращение с твердыми коммунальными отходами – от сбора и транспортировки до утилизации и захоронения, т.к. именно с «Экорегул» свердловские власти заключили соглашение на строительство мусорсортировочного комплекса и полигона для ТКО под Красноуфимском. Экологическая реформа, в рамках которой и должны быть построены объекты по обращению с отходами, началась в 2019-м. Прошло пять лет – но полигон и МСК для этой части Свердловской области так и не появились. И теперь неясно, какова вероятность, что после лишения ТБО «Экосервис» статуса регоператора и ареста счетов другая компания Распоповой исполнит все взятые на себя обязательства.

С самого старта реформирования обращения с мусором в Красноуфимске процесс не задался – место для будущего полигона и МСК было выбрано не вполне удачно. В городе собралась группа сильных общественников-экологов, которые неоднократно указывали на проблемные стороны. В частности, на то, что под участком проходят грунтовые воды, а рядом находятся река и детский оздоровительный лагерь.

В 2020 году первый проект (тогда его еще представлял ТБО «Экосервис») не прошел государственную экологическую экспертизу, позже вскрылись и другие факты – оказалось, что фирма предоставила поддельную банковскую гарантию в мэрию Красноуфимска, заключая контракт на аренду земли под не построенными пока объектами. После всех пертурбаций концессионное соглашение формально перешло другому предприятию – ООО «Экорегул», также связанному с Распоповой.

Сейчас ситуация в Красноуфимске обстоит следующим образом. «Старый полигон заполнен до краев, нового так и не появилось. А ведь общественность в лице рабочей группы, созданной еще 26 октября 2018 года, на встрече с регоператором, главами МО, представителями министерства ЖКХ, неоднократно сигнализировала обо всех нарушениях и фактах, и о поддельных банковских гарантиях в том числе», – сказала «Новому Дню» представитель группы, член общественной палаты Красноуфимска Татьяна Сысолятина.

При этом сама Распопова утверждала, что все идет по плану. По крайней мере, еще год назад. «Строительство полигона и завода в Красноуфимске у нас продлено до 2026 года, и в любом случае там мы сначала должны построить завод, потом полигон, поскольку по всем документам и экспертизам охранные точки по въезду на этот объект находятся именно на заводе. Конечно, нам было бы интереснее, чтобы сначала появился полигон, но документы получены, и снова проходить экологическую экспертизу, которая будет длиться 1-2 года, нет смысла. На самом деле полигон делать не так долго: подготовить площадку, защитные слои, водно-пожарные объекты, фильтры, это все заложено в проекте», – сообщала она в беседе с «Новым Днем».

При этом Распопова отмечала, что задержки связаны и с изменением проекта, который не прошел первую госэкспертизу, и с пандемией, и с СВО. «Зато мы знаем, какие объемы у нас есть, и сейчас мы делаем параллельно две сортировочные линии – в Красноуфимске и Первоуральске. Расчет на то, что эти объекты закроют всю территорию по объему. С министерством энергетики и ЖКХ готовимся к тому, что потоки мусора пойдут на эти две линии. Меня спрашивали, почему в Бисерти не стали строить станцию с элементами сортировки, а она по факту не нужна. Да, мы запланировали ее в 2018 году, но сейчас понимаем, что просто выбросим средства и ничего хорошего не получим. Да, мы потратили часть денег, но когда посчитали, как потом будем отчитываться за то, что объект не выходит на расчетные показатели, отказались от этих планов», – добавляла она, уточняя, что мусоросортировочные линии будут по максимуму импортозамещаться и что компания находится «на финишной прямой по бумагам» с поставщиками оборудования. Причем оплата производилась в евро.

«Надеюсь, государство найдет субсидии – не такая уж у нас и большая сумма, мы уложились в 4 млрд по всем трем объектам, скорректировали мощности. Вообще на текущий момент неразрешимых проблем практически не осталось. В Красноуфимске подготовили участок. Как земля оттает, начнем строительные работы, потому что пока она промерзла так, что даже чтобы ямы под забор вырыть, нужно смету увеличивать вдвое», – добавляла собеседница агентства.

Каковы теперь перспективы строительства мусоросортировки и полигона для Красноуфимского ГО, пока неизвестно. «Новый День» направил запросы в администрацию городского округа и профильное министерство.

Добавим, по информации агентства, строительство ни в 2023-м, ни в 2024-м так и не началось – все ограничилось разравниванием участка и установкой забора вокруг него.

Красноуфимск, Елена Сычева

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