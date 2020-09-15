По делу о поддельной банковской гарантии мусорного регоператора могут заставить заплатить 2,5 млн мэрии, а мэрию регоператору – 68 млн

В Арбитражном суде Свердловской области сегодня началось рассмотрение иска администрации Красноуфимска к региональному оператору Западного кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами. Иск подала мэрия свердловского города, которая требует расторгнуть концессионное соглашение с компанией ООО «ТБО Экосервис». Как уже писал «Новый День», по документу еще в 2017 году фирма получила в пользование земельный участок, где должна была построить полигон для хранения отходов и мусоросортировочный комплекс. Но спустя три года мэрия Красноуфимска выяснила, что банковская гарантия, которую предоставили представители «ТБО Экосервис», была поддельной, поэтому потребовали расторгнуть концессию, а также запросили у регоператора компенсации в 2,5 млн рублей – столько, по мнению администрации, не дополучит муниципальный бюджет от сдачи в аренду земли под непостроенными пока объектами. При этом на сегодняшнем заседании требования мэрии изменились. «Изначально мы просто просили вернуть участок. Они там проводили изыскания, пробурили скважины, поэтому сейчас мы просим вернуть его в том состоянии, в котором отдали – без пробуренных скважин», – сказал юрист администрации Красноуфимска.

Он также сообщил, что у истца есть постановление о возбуждении уголовного дела по факту предоставления «ТБО Экосервис» в мэрию подложной банковской гарантии. Кроме того, по мнению красноуфимских чиновников, компания специально добилась заключения концессионного соглашения, чтобы потом стать региональным оператором Западного кластера Свердловской области. «В 2018 году министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило конкурс по выбору регоператоров, по которому у заявителя должен был быть объект по обращению с ТКО в собственности или концессия на строительство такого объекта. Наше концессионное соглашение было предоставлено «ТБО Экосервис» в качестве обеспечения этого критерия, но обязательства до сих пор не исполнены. Считаем, при заключении соглашения «ТБО Экосервис» не желало и не имело в дальнейшем намерения построить объекты, а концессия нужна было, чтобы стать регоператором», – подчеркнул представитель истца.

Он уточнил, что в подлинности банковской гарантии чиновники стали сомневаться, поскольку «обязательства не исполнялись», а также напомнил, что обязанности проверять документ у концендета нет. Тем не менее, получив ответы на запросы в два банка – «Восточный экспресс» и «Сокмомбанк» – представители красноуфимской администрации выяснили, что гарантии «ТБО Экосервис» не выдавали ни тот, ни другой.

Представитель компании пояснил, что оформлением банковской гарантии «ТБО Экосервис» занимался не самостоятельно, а нанимал для этого брокера, который и помог будущему регоператору с документом от кредитного учреждения. Позднее стало известно, что банковская гарантия поддельная. Представитель компании в суде сообщил, что по этому факту предприятие также обратилось в полицию с заявлением о подделке документов, совершенной, однако, неустановленными лицами.

На уточняющие вопросы о том, что это был за брокер, к которому обращалось ООО «ТБО Экосервис», представители компании ответить не смогли, равно как и пояснить – как вышло, что обе банковские гарантии, и первая от «Восточного экспресса», и вторая от «Совкомбанка» оказались поддельными. «Вы оплачивали услуги брокера? Был с ним договор? Со счетов предприятия платили? Вы говорите, что просите привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, вам неизвестно, кто был брокером? Какие документы вы предоставляли брокеру для выдачи банковской гарантии? Наконец, договор между банком и компанией на выдачу гарантии подписывал кто? Брокер или все же руководитель компании? Вопрос непраздный, брокер не является той организацией, которая имеет лицензию на такой вид деятельности. Сомневаюсь, что он от вашего имени может подписать договор. Он может собрать документы у вас, отвезти их в банк, а потом привезти представителя на подписание договора», – забросали вопросами представителя «ТБО Экосервис» юристы мэрии.

Ответить на большинство из них сходу сторона регоператора не смогла, пояснив, что прошло много времени и требуется поднимать документы. «Мы сами пострадавшая сторона, брокер повел себя недобросовестно, есть ответ органов внутренних дел, есть состав преступления, но истек срок давности, так что не может быть проведено расследование», – сказал юрист «ТБО Экосервис».

При этом он подчеркнул, что компания не против одного из исковых требований администрации Красноуфимска. «Мы возражать не будем, если будет сделка расторгнута, с истцом уже сложились недружественные отношения, смысл дальше продолжать?" – задался вопросом он. И уточнил, что ведет речь о расторжении концессионного соглашения, но с важным условием – мэрия возместит компании понесенные расходы. Таковых насчиталось на 68 млн 99 тысяч рублей. В их числе – выполнение научно-исследовательских работ по создании новой технологии обращения с ТКО и переработки отходов, различные экспертизы, создание проектной документации для строительства мусоросортировочного комплекса и полигона (14 и 18 млн соответственно), рекламные статьи в прессе, сопровождение госэкологической экспертизы, и так далее. В качестве доказательств «ТБО Экосервис» собрал увесистую папку, которую попросил приобщить к делу. Причем мэрия Красноуфимска, по словам представителя ответчика, уклонялась от приема документов, на что регоператор пожаловался судье – после вопросов той чиновники все же взяли папку для изучения.

Добавим, на следующем заседании, которое назначено на 14:00 9 октября, в качестве третьего лица будет привлечено министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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