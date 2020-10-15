Уральские ученые придумали установку для сортировки мусора. Она стоит 50 млн

Уральские ученые создали рабочий прототип для сортировки мусора в автоматическом режиме. Разработкой занимались сотрудники УрФУ и специалисты компании «Аскалит». Глава проектного офиса Михаил Рябков объяснил, что установка представляет собой конвейерную ленту с оптическим сепаратором. Неотсортированный мусор едет по установке, а сепаратор на первом этапе отбирает один вид отходов, например, весь пластик, затем оставшийся мусор уезжает на сортировку вновь – и уже отбирается, к примеру, стекло или бумага и так далее. Устройство способно в автоматическом режиме перерабатывать до восьми тонн сырья в час.

Директор Института новых материалов и технологий УрФУ Олег Шешуков объяснил, что в результате такой сортировки будет оставаться 10-11% отходов, которые нельзя вторично переработать. Эти объемы предполагается отправлять либо на производство техногрунтов, либо на пиролизную установку. «Мы ее проработали на нескольких предприятиях. Получается горючий газ, что при установке генератора дает обеспечение энергией самого сортировочного комплекса», – сказал Шешуков.

По его словам, стоимость опытного образца установки для сортировки составила 15 млн рублей, а промышленный обойдется примерно в 50 млн. Правда, пока последнего нет. Отвечая на вопрос «Нового Дня», Шешуков рассказал, что разработчики договорились с одним из свердловских региональных операторов «мусорной» реформы о том, что на мусоросортировочные заводы будет поставлено это оборудование. «В Красноуфимске предполагается мусоросортировочный завод на 100 тысяч тонн, в Первоуральске – на 200 тысяч тонн. На Красноуфимск нужно будет около пяти сепараторов. У нас есть договоренности, что мы будем тестировать сепараторы на этих заводах, как только они появятся, с «ТБО Экосервис» (региональный оператор Западной зоны Свердловской области с центром в Первоуральске, – прим. ред.). Все промышленное апробирование там пройдем и поставим на этом предприятии сепараторы», – сказал Шешуков, уточнив, что установки могут быть смонтированы на заводах уже к концу следующего года, а на их апробирование уйдет от полутора до двух месяцев.

Впрочем, прогноз может оказаться слишком оптимистичным. В интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщал, что в настоящее время проектно-сметная документация по строительству МСК в Красноуфимске находится на экспертизе.

Кроме того, как писало наше агентство, администрация города пытается по суду расторгнуть концессионное соглашение с «ТБО Экосервис» о строительстве нового мусорного полигона и сортировочного комплекса из-за поддельной банковской гарантии.

Добавим, по факту сортировка сейчас ведется только в нескольких городах Свердловской области – это Екатеринбург, Каменск-Уральский, Алапаевск. Мусором там занимается региональный оператор Восточной зоны Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза». Например, мощность сортировочной линии на Широкореченском МСК составляет до 200 тысяч тонн мусора в год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.10.20

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