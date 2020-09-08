С начала года в Екатеринбурге получили 140 тонн вторсырья на сортировке на Широкой Речке

В Екатеринбурге с начала года мусоросортировочный комплекс на Широкой Речке принял 25 тысяч тонн твердых коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе регоператора «Спецавтобаза». Там рассказали, что из этого объема удалось отобрать 140 тонн вторсырья. Большая часть – 53% – это разный пластик, 28% – металлолом, 19% – макулатура.

Как ранее писал «Новый День», комплекс может принимать до 200 тысяч тонн отходов на сортировку в год. Но из-за коронавируса и ограничений, связанных с ним, эта цифра пока существенно меньше. «Когда были ограничения, мы полностью закрывали мусоросортировочный комплекс, нельзя было работать. Сейчас сотрудники соблюдают масочный режим, дистанцию, работают в спецодежде», – рассказала директор САБ Наталья Зубова.

Также она отметила, что на мусоросортировочном комплексе могут работать до 180 человек, сейчас там занято только 15. «Привлечь большее количество человек позволит полное снятие ограничений по коронавирусу. Тогда МСК сможет выйти на полную мощность, работая в две смены. Это важно, поскольку есть сомнения, что до 2024 года появится новый объект по сортировке, который будет функционировать полностью. Поэтому пока МСК «Широкореченский» остается основным в Свердловской области, который делает показатели по нацпроекту по использованию вторсырья», – подчеркнула глава регоператора.

Напомним, что в Екатеринбурге с июля стартовал пилотный проект по раздельному сбору ТКО во дворах. На нескольких десятках контейнерных площадок были установлены баки двух видов. В одни предполагается складывать отходы, которые можно переработать, – пластик, бумага и картон, металл, ткани и так далее. В другие – неперерабатываемый мусор, например, пыль из пылесоса, пищевые отходы, средства личной гигиены и так далее. Об итогах пилотного проекта регоператор обещает рассказать к концу года, а подключиться к нему можно, проведя собрание собственников жилья, подав заявку в управляющую компанию и регоператору.

Екатеринбург, Елена Сычева

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