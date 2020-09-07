Экологи просят у правительства ужесточить наказание для владельцев незаконного мусорного бизнеса

В Екатеринбург с рабочим визитом приехал глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. В ходе поездки на Урал председатель организации встретился с руководителем свердловского областного отделения РЭО Алексеем Вихаревым. «В рамках реализации нацпроекта «Экология» мы осуществляем мониторинг реализации реформы. Мы смотрим, насколько соблюдаются правила, как выстроены процессы, в том числе экономические, – вся суть реформы заключается в выборке полезных фракций, вовлечении во вторичный оборот отходов. Важно выстроить и экологическую безопасность, и экономическую модель», – сказал глава РЭО.

Одним из пунктов рабочей программы стала поездка на Широкореченский полигон, закрытый несколько лет назад для приема отходов и готовящийся к масштабной рекультивации. По словам главного инженера «Спецавтобазы» Дмитрия Осокина, предприятие привозит сюда отходы на сортировку, но не на захоронение – мусоросортировочная линия на Широкой Речке возобновила свою работу в конце 2019-го. Максимальная мощность ее около 200 тысяч тонн отходов в год. Столько могут обработать на этой линии, отобрав из мусора ценные фракции. В дальнейшем то, что не подлежит переработке, отвозят на действующий полигон «Северный».

По факту сейчас выборка куда меньше. Во-первых, из-за коронавируса. «Когда были ограничения, мы полностью закрывали мусоросортировочный комплекс, нельзя было работать. Сейчас сотрудники соблюдают масочный режим, дистанцию, работают в спецодежде», – сказала директор САБ Наталья Зубова.

Во-вторых, не хватает рук. Кадровый дефицит на мусоросортировочном комплексе ощущается остро – при том, что на предприятии могут работать до 180 человек, сейчас занято только 15. «Привлечь большее количество человек позволит полное снятие ограничений по коронавирусу. Тогда МСК сможет выйти на полную мощность, работая в две смены. Это важно, поскольку есть сомнения, что до 2024 года появится новый объект по сортировке, который будет функционировать полностью. Поэтому пока МСК «Широкореченский» остается основным в Свердловской области, который делает показатели по нацпроекту по использованию вторсырья», – подчеркнула глава регоператора.

Руководитель РЭО Рашид Исмаилов отметил, что в других регионах России тоже есть дефицит кадров в отрасли. «Региональным властям надо обратить внимание на это, возможно, оказать поддержку на уровне субъектов Федерации той категории лиц, которая занята на таких объектах. Таких объектов много, это системная проблема, над ней надо поработать, подумать, чтобы была занятность, – это стратегически важная сфера, реформа должна активно двигаться», – отметил он.

Руководитель регионального отделения РЭО Алексей Вихарев, говоря о проблемах развития сортировки мусора в регионе, также сообщил, что есть и незаконные линии – борьбу с ними ведет общественная организация. «Люди формируют земельные участки, как правило, в лесах, приезжают машины с мусором, организуют местных жителей или каких-то других людей, на площадках производится выборка мусора – пластик, алюминий, потом это все продается. Деньги, понятно, не поступают ни в бюджет, ни регоператору, то есть на тарифе не отражаются. Это неправильно. Задача РЭО, региональных операторов, правительства – бороться с незаконными мусорными объектами», – подчеркнул Алексей Вихарев, уточнив, что одна из таких незаконных сортировок находится неподалеку от Арамильского привоза. Это вдвойне опасно, поскольку поблизости находится аэропорт, а мусор, который привозят на такие незаконные свалки и сортировки, привлекает птиц. Глава Свердловского отделения Российского экологического общества отметил, что общественники проводят работу, чтобы таких объектов в Свердловской области стало меньше – совместно с правоохранительными органами.

Господин Исмаилов уточнил, что РЭО предложило пакет мер российскому правительству. «Мы сторонники ужесточения ответственности для всех, кто избегает быть вовлеченным в экологическую реформу в законном ключе. Любая реформа проходит стадии – и мы на той, когда по итогам двух лет есть опыт, есть практика, мы видим явные проблемы, что можно менять, – уточнил он. – Со своей стороны мы оказываем экспертное содействие. Есть системные проблемы, они характерны не только для Свердловской области или УрФО – вопрос тарифа, дисциплины платежей, в том числе юридических лиц, информирования населения о реформе. Мы проводили социологическое исследование, респонденты отмечают, что на уровне местных властей идет недостаточная работа по информированию о реформе. У юрлиц отсутствует мотивация заключать договоры с регоператором, ищем подходы, как ужесточить административное законодательство, чтобы они выполняли свои обязательства».

Добавим, по словам Рашида Исмаилова, к 2030 году по указу президента в России должно отправляться на сортировочные комплексы 100% твердых коммунальных отходов. «Задача амбициозная, но к ней надо стремиться», – заключил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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