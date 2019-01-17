Красноуфимцы требуют вмешательства Охлопкова в строительство мусорного полигона за миллиард рублей

Инициативные общественники из рабочей группы по контролю над строительством мусорного полигона стоимостью 1 млрд руб. обратились к областному прокурору Сергею Охлопкову с просьбой не допустить захоронения там промышленных отходов и опротестовать концессионное соглашение с региональным оператором.

Во-первых, авторов обращения не устроило, что место под полигон выбрано без учета мнения жителей, требований экологического законодательства и проведения необходимых изысканий.

Во-вторых, изучив документы, общественники пришли к еще более глубокому выводу: по условиям концессионного соглашения между ООО «ТБО «Экосервис» и администрацией Красноуфимска чиновники разрешили коммерсантам захоронение на полигоне еще и промышленных отходов.

«Заключенное муниципальным образованием «городской округ Красноуфимск» соглашение предусматривает создание объектов, на которых будет осуществляется не только обезвреживание, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов, но и отходов (веществ), которые образованы в производственных процессах промышленных предприятий», – говорится в тексте заявления Сергею Охлопкову.

В-третьих, планируется, что новый полигон будет обслуживать три соседних муниципалитета, притом что его строительство стоимостью в 1 млрд руб. будет профинансировано за счет одного только красноуфимского бюджета.

«Рабочая группа пришла к мнению, что органами местного самоуправления при заключении концессионного соглашения допущены нарушения законодательства, влекущие за собой нарушение прав и законных интересов жителей Красноуфимска в части прав на безопасность жизни и здоровья граждан. Просим вас принять меры и провести проверку», – говорится в обращении к Охлопкову.

Красноуфимск, РИА «Новый День», служба информации

Красноуфимск. Другие новости 17.01.19

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