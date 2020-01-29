Проект строительства мусорного завода в Красноуфимском районе не прошел госэкспертизу (ДОКУМЕНТ)

Проект строительства мусоросортировочного комплекса в Красноуфимском районе Свердловской области не прошел государственную экспертизу. Это следует из ответа уральского управления Росприроднадзора в адрес общественной организации «Сокол». «Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы установлено несоответствие представленной документации требованиям законодательства в сфере охраны окружающей среды», – сказано в документе за подписью руководителя управления Романа Тужикова.

Источники в минЖКХ и энергетики Свердловской области, которое курирует ход мусорной реформы, сообщили, что у проверяющих органов нет вопросов к мусоросортировочному комплексу, а проект направили на доработку по нескольким пунктам, касающимся полигона, в частности, по вопросам, связанным с грунтовыми водами и пожарной безопасностью.

Ранее, комментируя ситуацию в Красноуфимском районе, где жители выступают против строительства нового мусорного полигона и МСК, свердловский губернатор Евгений Куйвашев говорил, что объекты планируется разместить на большой удаленности от населенных пунктов. «Там министерство работает, вице-губернатор. Я еще раз говорю, никто не хочет у себя под боком полигон. Но мусор куда-то девать надо! Мы все понимаем это. Вопрос донести до людей про цивилизованные способы переработки – мы к этому стремимся. Я ж не говорю, что мы сжигать будем. Мы исключили эту практику. Благо у нас место есть. Но никуда мы мусор девать не можем. Существующие полигоны мы будем использовать для переработки. Те полигоны для захоронения, которые нуждаются в дополнительных площадках, будем с людьми обсуждать», – отмечал он на пресс-конференции по итогам 2019 года.

В свою очередь, жители города создали рабочую группу по контролю за ходом работ и выступали против появления объектов переработки ТКО в районе. «Мы просто не хотим, чтобы без нашего согласия, рядом с нашими домами, рядом с детским оздоровительным лагерем, рядом с рекой, организовали свалку четырех районов, площадью 70 га. Для сравнения ‒ действующая свалка всего лишь 12 га», – говорили представители рабочей группы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.01.20

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