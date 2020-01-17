Пресс-конференция губернатора Куйвашева (Онлайн-трансляция, ФОТО)

Трансляция обновлена 17.01.2020 09:48 (время московское)

Сегодня в полдень начнётся ежегодная пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В этом году в качестве площадки выбрали конгресс-центр, который построили в 2019 году и который испытывает проблемы с наполнением мероприятиями. Прошлым летом Куйвашев уже давал пресс-конференцию в конгресснике. На сегодняшнюю встречу аккредитовались полторы сотни журналистов и редакторов со всего региона. Ожидается, что Куйвашева будут спрашивать про состояние медицины в городах Среднего Урала, про ход мусорной реформы, про строительство второй ветки метро в Екатеринбурге, про Универсиаду и про многое другое. «Новый День» будет вести текстовую трансляцию.

Екатеринбург. Другие новости 17.01.20

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