Горздрав опроверг информацию о забастовке водителей скорой

В Екатеринбурге с 1 февраля меняется подрядчик станции скорой помощи, который на аутсорсинге оказывает транспортные услуги. Речь идет о трех подстанциях СМП, у которых нет своих автомобилей и водителей.

Портал е1 опубликовал интервью с сотрудниками компании – нынешнего подрядчика. Водители рассказали, что готовы объявить забастовку и не выходить на работу с полуночи 1 февраля, поскольку им предложили оформляться в качестве самозанятых либо регистрировать ИП. «Сейчас с нами работает московская компания, в которой мы, во-первых, официально трудоустроены, получаем зарплату, получаем все отчисления, получаем больничный, получаем отпуска. Сейчас нам предлагают оформить на себя ИП, что подразумевает: ни больничных, ни отпусков, ни официальной зарплаты. Все налоги мы будем платить сами за себя, отпуска и больничные тоже сами за себя – непонятно, из чего», – сообщил один из собеседников портала.

Руководитель станции скорой помощи Игорь Пушкарев отказался прокомментировать ситуацию, в горздраве Екатеринбурга заявили, что информация не соответствует действительности. «С 1 февраля новая компания-аутсорсер обязана вывести свои автомобили на линию, это условия контракта. И мы убеждены в том, что они будут выполнены. Это условия контракта, который компания выполнить обязана. Будут ли от данной компании работать водители, которые работали у предыдущего аутсорсера – это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией. На качестве и доступности медицинской помощи для жителей города это никоим образом не скажется», – сказали в горздраве.

В управлении здравоохранения по неназванной причине отказались сообщить, какая фирма сейчас выполняет транспортные услуги для скорой, равно как и то, какая компания придет ей на смену. Между тем, согласно данным портала госзакупок, сейчас аутсорсером выступает фирма ООО «Эффективная система здравоохранения», а с субботы на рейсы должны выйти автомобили ООО «Феникс-логистика». Контракт с МБУ «Станция скорой медицинской помощи» от 15 января этого года заключен на сумму 114 млн рублей. Всего в Екатеринбурге 13 подстанций скорой, на трех из них, о которых идет речь, работает 18 бригад. Оперативно получить комментарий представителей ООО «Феникс-групп» (в него входит ООО «Феникс-логистика») не удалось.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев комментировал ситуацию следующим образом: «Это не новая форма, давно в Екатеринбурге работает и успешно за счет средств ТФОМС. Они пополняют парк, 107 млн пойдет на новые автомобили. Управление материальными активами – этим должны заниматься не главврачи. Они лечить должны. Все остальное – дело специалистов. Когда есть техническая услуга, там есть много тонкостей. Ответственность и так далее. Но во всем мире скорые – в том числе, когда вы на западный опыт ссылаетесь, – сама станция, а не врачи, переданы на аутсорсинг».

Екатеринбург, Елена Сычева

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