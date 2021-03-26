В скорую помощь Екатеринбурга возвращаются водители

С 1 апреля водители пяти подстанций скорой помощи Екатеринбурга перейдут из компании-аутсорсера «Феникс-Логистика» обратно в штат службы. Это стало возможным благодаря масштабному обновлению автопарка станции скорой помощи, сообщили «Новому Дню» в ДИПе.

Как уже писал «Новый День, ранее из-за дефицита машин было принято решение о частичном переводе службы на аутсорсинг. Частная компания «Феникс-Логистика» из Перми предоставляла недостающие автомобили и трудоустраивала у себя водителей.

«Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам», – отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

По его словам, возвращение экипажей в структуру службы не требует дополнительных бюджетных затрат. Собственное автохозяйство с ремонтной базой на станции продолжает функционировать, и новые машины переходят в его ведение.

Напомним, за последние месяцы по решению учредителей Фонда святой Екатерины – генерального директора УГМК Андрея Козицына, председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и владельца группы компаний «Сима-ленд» Андрея Симановского – для автопарка станции медицинской помощи Екатеринбурга были приобретены 55 машин. Это позволило закрыть потребность медицинских служб города в автотранспорте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.03.21

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