Фонд святой Екатерины закупит для Екатеринбурга еще 25 машин скорой помощи

Парк подстанций скорой помощи Екатеринбурга весной пополнится еще 25 новыми автомобилями. Машины закупит Фонд святой Екатерины по просьбе нового главы города Алексея Орлова.

Выступая сегодня перед депутатами еще в статусе кандидата на пост градоначальника, Алексей Орлов заявил, что необходимо завершить модернизацию городского автопарка скорой помощи, поэтому он попросил у Фонда святой Екатерины еще 25 автомобилей для медиков – в дополнение к тем 30, которые фонд приобрел летом 2020 года.

Учредители фонда откликнулись сразу и пообещали, что уже к весне в Екатеринбурге будет 25 новых машин скорой помощи.

«Учредители Фонда святой Екатерины постоянно следят за ситуацией в медицинской сфере Екатеринбурга. Сейчас это приоритет номер один в нашей работе, поэтому на просьбу Алексея Валерьевича Орлова отреагировали моментально, – пояснил директор фонда Александр Андреев. – Летом прошлого года мы уже передавали 30 машин городу, поставщик будет тот же, поэтому машины смогут выйти на линию уже весной».

Напомним, учредители фонда генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский летом 2020 года передали Екатеринбургу 30 автомобилей скорой медицинской помощи. Главврач скорой помощи Игорь Пушкарев тогда отметил, что благодаря подарку фонда в автопарке станции впервые появился резерв – теперь там 132 автомобиля на 125 врачебных бригад.

Общий объем помощи, который был выделен Фондом святой Екатерины на борьбу с пандемией, уже составляет больше 1,4 млрд рублей. За счет этих средств регулярно приобретаются средства индивидуальной защиты, куплена кислородная станция для больницы и другое оборудование.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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