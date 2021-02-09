Новым мэром Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Гордума Екатеринбурга избрала нового главу города – им стал Алексей Орлов, занимавший с конца декабря пост временного мэра после ухода Александра Высокинского. За него проголосовал 31 депутат, двое избранников воздержались. Голосов против не было.

Ранее кандидатуру Орлова рекомендовала к избранию конкурсная комиссия. Председатель комиссии, вице-губернатор Валерий Чайников заявил, что его программа развития города была самой убедительной, а у самого Орлова «есть колоссальный управленческий опыт», полученный в должности первого заместителя губернатора Свердловской области.

Перед голосованием депутатов Алексей Орлов выступил с презентацией своей программы, которую он назвал «5Д»: движение – только вперед, действие – вместо лозунгов, достижение результата, доступность сервиса и услуг, и доверие – между гражданами, бизнесом и властью.

Орлов отметил важность проведения Универсиады в Екатеринбурге, строительства нового зала филармонии, внедрения технологий «умного города» и обновление парка общественного транспорта. По его словам, Екатеринбург должен войти в сотню самых комфортных городов мира. После доклада Орлова в зале раздались аплодисменты. Депутаты также задали кандидату несколько уточняющих вопросов о бюджете, крупных объектах к Универсиаде, создании агломерации, на что Орлов ответил общими фразами из своей программы.

Один из острых вопросов касался передачи горздрава на областной уровень. Кандидат заверил, что екатеринбуржцы не заметят разницы в оказании медпомощи. Также Орлов заявил, что необходимо завершить модернизацию городского автопарка скорой помощи, поэтому он попросил у Фонда святой Екатерины еще 25 автомобилей для медиков.

Вопросы о ремонте лифтов в многоэтажках и благоустройстве большинство депутатов сочли мелкими и оставили их на потом. Зато Орлова спросили о строительстве второй ветки метро. Будущий мэр ответил, что воспользуется контактами из областного правительства для решения вопроса удешевления стройки подземки, но ничего обещать не будет.

Отметим, что сегодня депутатам представили вместе с Орловым еще двух финалистов конкурса – Михаила Зубарева и Дмитрия Ноженко, которых даже не заслушали.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.02.21

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